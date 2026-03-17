Cor 19:03 Uniss: giornate dell´orientamento In programma giovedì 26 e venerdì 27 marzo al Polo bionaturalistico di Piandanna (ore 9:45-12:30). L’iniziativa - pensata per offrire alle future matricole un’esperienza immersiva alla scoperta dell’offerta formativa e della vita universitaria – è stata presentata oggi alla stampa dal Magnifico Rettore Gavino Mariotti e dal Prorettore all’Orientamento, Antonio Varcasia



SASSARI - Ogni percorso inizia con una scelta. Una scelta che può aprire nuove strade, accendere passioni e dare forma al proprio futuro. Decidere quale università frequentare rappresenta infatti non solo un passaggio accademico, ma anche un momento fondamentale di crescita personale. Per accompagnare studentesse e studenti in questo momento così importante, l’Università degli Studi di Sassari organizza le Giornate dell’Orientamento, in programma giovedì 26 e venerdì 27 marzo al Polo bionaturalistico di Piandanna (ore 9:45-12:30). L’iniziativa - pensata per offrire alle future matricole un’esperienza immersiva alla scoperta dell’offerta formativa e della vita universitaria – è stata presentata oggi alla stampa dal Magnifico Rettore Gavino Mariotti e dal Prorettore all’Orientamento, Antonio Varcasia.



Sono attese nelle due giornate circa 4mila presenze, tra iscrizioni provenienti dalle istituzioni scolastiche e iscrizioni singole di famiglie e ragazzi. Sono già 30 le scuole che hanno aderito alla manifestazione da tutta la Sardegna. Aprirà la prima giornata, il 26 marzo, il messaggio di benvenuto del Rettore dell’Università di Sassari, rivolto alle future matricole. Durante la manifestazione, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere i corsi di studio degli undici Dipartimenti dell’Ateneo, dialogare con docenti, tutor e studenti universitari e ricevere un supporto concreto nella scelta del proprio percorso accademico.



Il programma propone numerose attività pensate per vivere l’università da vicino: laboratori interattivi, stand informativi, seminari tematici e incontri di orientamento personalizzati, oltre alle testimonianze di studenti e studentesse che condivideranno la propria esperienza universitaria.

Nel Polo bionaturalistico di Piandanna saranno presenti gli stand dei Dipartimenti, insieme agli spazi informativi dei servizi di Ateneo dedicati agli studenti, dell’ERSU, di altri enti di formazione e delle istituzioni del territorio con l’obiettivo di presentare le opportunità formative e professionali disponibili dopo il diploma e offrire una panoramica completa delle possibilità presenti nel territorio.



Il programma prevede un’ampia varietà di attività pratiche e momenti di approfondimento, tra le quali esperimenti di chimica e osservazioni al microscopio nel laboratorio di botanica; simulazioni pratiche di discipline sanitarie e ingegneristiche; seminari dedicati a medicina, transizione energetica, letteratura, architettura, economia e giurisprudenza; sessioni informative sul “semestre filtro” per l’accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Medicina veterinaria; workshop e incontri personalizzati di orientamento. Le presentazioni dedicate ai corsi di studio, contrassegnate dal simbolo del tocco di laurea, illustreranno contenuti dei percorsi di studio, modalità di accesso e principali sbocchi professionali. Sarà anche possibile visitare il museo scientifico mUniss, l’Orto botanico nonché i laboratori di Ingegneria e simulazione medica (SimulMedica) nell’ambito delle attività di Inside Lab.