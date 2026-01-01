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Cor 20:05
Ikea, inaugurazione a Elmas
Il nuovo format, uno Small Store L – il primo e unico in Italia – si estende su 15.500 mq distribuiti su due piani. Oltre 3.800 mq di showroom raccontano molteplici modi di abitare
Ikea, inaugurazione a Elmas

CAGLIARI - Ikea ha inaugurato a Elmas, in Viale Elmas 216, all’interno del Fass Shopping Centre, il primo store della regione. Un luogo per farsi ispirare quando la casa segna le tappe più importanti delle nostre vite: un trasloco nella prima casa, l’arrivo di un figlio o il ritorno ad una vita da single, l’organizzazione di uno spazio che possa contenere sia la vita che il lavoro da remoto, senza tralasciare momenti conviviali in famiglia o tra amici e l'accoglienza turistica.

Il nuovo format, uno Small Store L – il primo e unico in Italia – si estende su 15.500 mq distribuiti su due piani. Oltre 3.800 mq di showroom raccontano molteplici modi di abitare, con soluzioni d’arredo studiate per rispondere alle esigenze della clientela locale, mentre nel market hall di 2.600 mq è possibile acquistare direttamente 9.600 prodotti. L’intero assortimento di articoli può essere visto e ordinato in negozio, scegliendo la modalità di consegna preferita: a casa o direttamente in store. Nella Planning Area, i clienti possono progettare e personalizzare la propria casa con il supporto dei co-worker IKEA, formati per offrire una consulenza di arredo a 360° per tutti gli ambienti domestici. Ma non solo: in una regione ad alto potenziale turistico, chi possiede strutture ricettive e attività commerciali potrà usufruire del servizio IKEA for Business pensato proprio per chi ha Partita Iva.

A completare l’esperienza d’acquisto, un’area food di circa 950 mq che ospita al primo piano il bar e il ristorante e al piano terra la prima area in Italia ‘Sapori Svedesi’, che comprende i tradizionali Bistrot e Bottega Svedese. In questo percorso trova ampio spazio anche la sostenibilità, con servizi dedicati come “Riporta e Rivendi” e l’Angolo della Circolarità, pensati per dare una seconda vita ai prodotti e promuovere un modello di consumo più responsabile: qui è possibile trovare articoli di seconda mano proposti a prezzi ancora più accessibili.
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