Cor 19:40 «Via le casacche, subito risposte»

Mulas: nuova sfiducia all'assessore Alta tensione in maggioranza ad Alghero. Scintille in Consiglio comunale mercoledì a Villa Maria Pia col consigliere Christian Mulas che ha lasciato l´aula dopo le brevi segnalazioni per problemi politici







Dopo aver annunciato già diversi mesi fa la rottura del rapporto fiduciario col delegato all'Ambiente, Christian Mulas in occasione delle brevi segnalazioni ha evidenziato un totale scollamento tra i lavori degli uffici Ambiente e quelli della Commissione da lui presieduta. «Abbiamo iniziato un percorso insieme, però devo dire che non c'è alcuna collaborazione» ha tuonato riferendosi al mancato coinvolgimento dei consiglieri in occasione della bonifica portata avanti nei pressi del Porticciolo, nonostante il suo impegno personale.



Mulas ha poi sottolineato i disagi a cui vanno incontro i cittadini sul fronte della sanità dopo il passaggio di competenze gestionali dell'ospedale Marino dall'Azienda Ospedaliero Universitaria all'Asl sassarese e le diverse prospettive di crescita degli scali aeroportuali di Olbia e Alghero nonostante siano sotto il medesimo controllo societario. «E' giunto il momento di togliersi le casacche (di partito) e dare risposte vere ai cittadini algheresi» il monito di Christian Mulas rivolto al sindaco Raimondo Cacciotto, prima di abbandonare definitivamente l'aula. ALGHERO - Non soltanto la rissa verbale tra presidente Pirisi e il capogruppo Cocco dopo le scintille innescate da Colledanchise [ LEGGI ], il Consiglio comunale di mercoledì fa riemergere prepotentemente i malumori interni alla maggioranza, attraversata da crepe insite in ogni gruppo consiliare. Tra i rapporti più gravi quelli che intercorrono all'interno del tandem Mulas-Moro e l'assessore indicato dalla prima ora, Raniero Selva.Dopo aver annunciato già diversi mesi fa la rottura del rapporto fiduciario col delegato all'Ambiente, Christian Mulas in occasione delle brevi segnalazioni ha evidenziato un totale scollamento tra i lavori degli uffici Ambiente e quelli della Commissione da lui presieduta. «Abbiamo iniziato un percorso insieme, però devo dire che non c'è alcuna collaborazione» ha tuonato riferendosi al mancato coinvolgimento dei consiglieri in occasione della bonifica portata avanti nei pressi del Porticciolo, nonostante il suo impegno personale.Mulas ha poi sottolineato i disagi a cui vanno incontro i cittadini sul fronte della sanità dopo il passaggio di competenze gestionali dell'ospedale Marino dall'Azienda Ospedaliero Universitaria all'Asl sassarese e le diverse prospettive di crescita degli scali aeroportuali di Olbia e Alghero nonostante siano sotto il medesimo controllo societario. «E' giunto il momento di togliersi le casacche (di partito) e dare risposte vere ai cittadini algheresi» il monito di Christian Mulas rivolto al sindaco Raimondo Cacciotto, prima di abbandonare definitivamente l'aula.