Sorso: trasloca ambulatorio medico di famiglia
S.A. 18:03
Sorso: trasloca ambulatorio medico di famiglia
Dal 2 febbraio 2026 il dottor Enrico Giovanni Pilo e Gian Gavino Pilo accoglieranno i propri pazienti negli ambulatori di via San’Anna
Sorso: trasloca ambulatorio medico di famiglia

SORSO – Dal prossimo lunedì, 02 febbraio, i due Medici di medicina generale, con incarico provvisorio nell’ambito 1.6, che prestano servizio presso i locali della Guardia Medica di Sorso, verranno trasferiti in via Sant’Anna. Dal 2 febbraio 2026 il dottor Enrico Giovanni Pilo e Gian Gavino Pilo accoglieranno i propri pazienti negli ambulatori di via San’Anna, n. 24, nei nuovi locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale di Sorso.
28/1/2026
29 gennaio
30 gennaio
30 gennaio
