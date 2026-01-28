|
Sorso: trasloca ambulatorio medico di famiglia
Dal 2 febbraio 2026 il dottor Enrico Giovanni Pilo e Gian Gavino Pilo accoglieranno i propri pazienti negli ambulatori di via San’Anna
SORSO – Dal prossimo lunedì, 02 febbraio, i due Medici di medicina generale, con incarico provvisorio nell’ambito 1.6, che prestano servizio presso i locali della Guardia Medica di Sorso, verranno trasferiti in via Sant’Anna. Dal 2 febbraio 2026 il dottor Enrico Giovanni Pilo e Gian Gavino Pilo accoglieranno i propri pazienti negli ambulatori di via San’Anna, n. 24, nei nuovi locali messi a disposizione dall’amministrazione comunale di Sorso.