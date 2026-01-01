Alguer.it
«Rapine e vandali, Alghero non è più sicura»
Marco Lombardi, referente regionale in Sardegna di MIO Italia – Movimento Imprese Ospitalità, lancia un forte appello alle istituzioni locali affinché la sicurezza diventi una priorità concreta per tutti i Comuni, dopo i due casi ravvicinati delle rapine nei supermercati
ALGHERO – Dopo la seconda rapina avvenuta in pochi giorni ai danni di un supermercato della città, interviene Marco Lombardi, referente regionale in Sardegna di MIO Italia – Movimento Imprese Ospitalità, lanciando un forte appello alle istituzioni locali affinché la sicurezza diventi una priorità concreta per tutti i Comuni. «Non si tratta più di episodi isolati – dichiara Lombardi – ma di un fenomeno preoccupante che coinvolge l’intera città, senza distinzione. Atti vandalici e criminalità stanno colpendo commercianti e cittadini, creando un clima di insicurezza che non può più essere sottovalutato».

Il referente di MIO Italia punta il dito sia contro l’amministrazione precedente sia contro quella attuale, accusandole di aver affrontato con leggerezza una situazione che, nel tempo, è peggiorata: «È mancata una visione seria e strutturata sul tema della sicurezza urbana. Oggi ne stiamo pagando le conseguenze».

Lombardi richiama anche un’esperienza personale: «Anni fa sono stato vittima anch’io di una tentata rapina e so bene cosa significa sentirsi abbandonati, senza protezione. È una sensazione che nessun imprenditore dovrebbe provare». Da qui l’appello finale alle istituzioni: «Mi auguro che l’amministrazione comunale prenda finalmente atto della gravità di quanto sta accadendo e che si attivi immediatamente per individuare soluzioni rapide, concrete e facilmente attuabili. La sicurezza di chi lavora e di chi vive la città deve essere una priorità assoluta».
