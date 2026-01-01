Cor 20:20 Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza Il Consiglio dei Ministri ha deliberato questo pomeriggio la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la Sardegna, la Calabria e la Sicilia



ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha deliberato questo pomeriggio la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la Sardegna, la Calabria e la Sicilia nei giorni scorsi. Alla seduta ha partecipato anche la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, insieme ai presidenti delle altre due Regioni interessate.



Con la delibera del Governo, la Presidente Todde è stata nominata commissario straordinario per l’emergenza in Sardegna. In tale ruolo, coordinerà le attività necessarie alla gestione della fase emergenziale e alla successiva ricostruzione. «Lavorerò da subito – ha dichiarato la Presidente – insieme ai tecnici regionali e alla Protezione civile per redigere un quadro dettagliato dei danni, indispensabile per condividere con il Governo le reali necessità del territorio e avviare gli interventi di ricostruzione».



La delibera, proposta dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, prevede uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, destinati ai primi interventi urgenti nei territori colpiti, con una prima tranche immediata e risorse ripartite in parti uguali tra le tre Regioni. Lo stato di emergenza avrà una durata di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12, come previsto dal Codice della Protezione civile.