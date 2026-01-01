Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaSicurezza › Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza
Cor 20:20
Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato questo pomeriggio la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la Sardegna, la Calabria e la Sicilia
Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza

ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha deliberato questo pomeriggio la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno colpito la Sardegna, la Calabria e la Sicilia nei giorni scorsi. Alla seduta ha partecipato anche la Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, insieme ai presidenti delle altre due Regioni interessate.

Con la delibera del Governo, la Presidente Todde è stata nominata commissario straordinario per l’emergenza in Sardegna. In tale ruolo, coordinerà le attività necessarie alla gestione della fase emergenziale e alla successiva ricostruzione. «Lavorerò da subito – ha dichiarato la Presidente – insieme ai tecnici regionali e alla Protezione civile per redigere un quadro dettagliato dei danni, indispensabile per condividere con il Governo le reali necessità del territorio e avviare gli interventi di ricostruzione».

La delibera, proposta dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, prevede uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali, destinati ai primi interventi urgenti nei territori colpiti, con una prima tranche immediata e risorse ripartite in parti uguali tra le tre Regioni. Lo stato di emergenza avrà una durata di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 12, come previsto dal Codice della Protezione civile.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
22/1Pochi agenti: Di Nolfo accusa il Governo
21/1Lai chiede risorse urgenti per i danni del ciclone
21/1Nuovo mezzo ai Barracelli di Porto Torres
16/1Amianto a ridosso della scuola, l’allarme di Mulas
14/1Più controlli e meno incidenti nel 2025 a Sassari
12/1Controlli a tappeto tra Sassari e Alghero
12/1Incendi dolosi ad Alghero: interessato il Ministero
9/1«La Sardegna non diventi un´isola-carcere»
8/1Sicurezza ad Alghero: FdI chiede un vertice
7/1«Nuova convenzione per i Barracelli»
« indietro archivio sicurezza »
24 gennaio
Occhio alla segnaletica, trappola-Lidl: multe
25 gennaio
Olmedo: schianto nella notte
26 gennaio
Salaris: sull’Alghero-Linate un fallimento



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)