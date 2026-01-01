Alguer.it
S.A. 17:12
Nuovo mezzo ai Barracelli di Porto Torres
Il veicolo è stato acquistato dal Comune turritano grazie al contributo della Regione Sardegna destinato al potenziamento delle Compagnie barracellari
Nuovo mezzo ai Barracelli di Porto Torres

PORTO TORRES - La Compagnia barracellare di Porto Torres può contare su un nuovo mezzo attrezzato per attività di antincendio, completo delle attrezzature necessarie per espletare al meglio le attività operative. Il veicolo è stato acquistato dal Comune turritano grazie al contributo della Regione Sardegna destinato al potenziamento delle Compagnie barracellari. Tra i compiti principali della Compagnia rientrano, infatti, la salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale, la prevenzione e la repressione degli incendi, oltre alle attività di vigilanza a tutela del territorio.

La consegna ufficiale del mezzo è avvenuta questa mattina nella sede della Compagnia, nell'Hostel Balai, alla presenza del vicesindaco Alessandro Carta, del comandante dei barracelli Gavino Cuccu e della comandante della Polizia Locale Maria Caterina Onida. «Abbiamo utilizzato il finanziamento - ha spiegato il vicesindaco Alessandro Carta - per un intervento mirato, finalizzato a dotare i barracelli di un mezzo moderno e funzionale. La consegna di oggi rappresenta anche l'occasione per ringraziare la Compagnia per il lavoro che svolge quotidianamente a servizio della comunità con spirito di servizio e in piena collaborazione con il Comune, la Polizia Locale e tutte le forze dell'ordine».

«Grazie alla collaborazione dell'Amministrazione comunale e della Polizia locale - ha aggiunto il capitano Cuccu - abbiamo arricchito il nostro parco mezzi. La nostra compagnia è operativa in tutte le stagioni per la vigilanza del territorio ed è orgogliosa di rispondere sempre presente di fronte a ogni esigenza e necessità». Il nuovo mezzo che contribuirà a rafforzare il presidio della Compagnia sul territorio comunale è stato, infine, benedetto da Monsignor Salvatore Masia e da don Michele Murgia.
