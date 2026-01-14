Cor 19:06 Amianto a ridosso della scuola, l’allarme di Mulas Il presidente della Commissione consiliare Ambiente e Sanità denuncia la presenza di una copertura in amianto deteriorata accanto a un cortile scolastico: «Situazione inaccettabile, servono verifiche e atti urgenti»



ALGHERO – L’amianto continua a rappresentare un’emergenza sanitaria silenziosa ma drammatica. In Italia provoca ogni anno oltre 4.000 vittime ed è la principale causa del mesotelioma, oltre a essere correlato a gravi patologie tumorali ai polmoni. Un rischio che diventa ancora più allarmante quando l’esposizione riguarda i bambini, particolarmente vulnerabili per età e per la frequente permanenza all’aperto. A sollevare con forza la questione è Christian Mulas, presidente della Commissione consiliare Ambiente e Sanità, che denuncia la presenza di una struttura privata coperta da amianto a ridosso del cortile di una scuola cittadina. «È inaccettabile apprendere che una struttura coperta da amianto si trovi accanto a un luogo dove i bambini escono quotidianamente per la ricreazione» afferma Mulas.



Si tratta, nel dettaglio, di un edificio di circa 400 metri quadrati, completamente coperto da un tetto in amianto visibilmente lesionato e deteriorato dal tempo, che si estende da via Deledda n. 27 fino a via Andreoni, posizionato a ridosso del muro perimetrale della scuola. Una situazione nota da anni, secondo quanto riferito, e più volte segnalata dai residenti della zona.

«Ancora più grave – prosegue il presidente – è il fatto che, nonostante le numerose segnalazioni e denunce presentate negli anni dai cittadini, nessun intervento risolutivo sia mai stato attuato per rimuovere l’amianto e mettere in sicurezza l’area».



Mulas rende noto di aver già informato il Comandante della Polizia Municipale e di essere pronto a portare la questione nelle sedi competenti. «Non è più tollerabile che, a fronte di ripetute segnalazioni, non si sia intervenuti. È necessario procedere con urgenza alle verifiche e agli atti conseguenti per la rimozione dell’amianto. La tutela della salute pubblica, e in particolare quella dei più piccoli, deve essere una priorità assoluta e non può più essere rimandata».

La nota si chiude con un appello chiaro alle istituzioni affinché si agisca senza ulteriori ritardi, ponendo fine a una situazione di rischio che riguarda direttamente la sicurezza e la salute dei bambini.