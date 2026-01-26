S.A. 18:16 Mafia: Commissione di inchiesta per la Sardegna E´ la proposta presentata ieri in conferenza stampa in Consiglio, a Cagliari, dal gruppo consiliare “Uniti”. L’iniziativa è voluta dai consiglieri Valdo Di Nolfo, Sebastian Cocco e Giuseppe Frau



CAGLIARI - Una Commissione consiliare permanente di inchiesta e di vigilanza sul fenomeno della criminalità organizzata, delle infiltrazioni mafiose e della corruzione in Sardegna: è la proposta presentata ieri in conferenza stampa in Consiglio, a Cagliari, dal gruppo consiliare “Uniti”. L’iniziativa, voluta dai consiglieri Valdo Di Nolfo, Sebastian Cocco e Giuseppe Frau, «mira a rafforzare gli strumenti di controllo e prevenzione a disposizione dell’Assemblea regionale in una fase segnata da grandi trasformazioni rilevanti del sistema economico e sociale dell’Isola legate alle scelte del governo nazionale».



«Questo è un messaggio politico chiaro: la Regione Sardegna e il Consiglio regionale non stanno a guardare – dichiara il consigliere regionale Valdo Di Nolfo –. La scelta di concentrare in Sardegna detenuti sottoposti al regime del 41-bis sta creando una pressione enorme sul sistema carcerario regionale. Non riguarda solo le strutture direttamente interessate, ma produce un effetto a cascata che ricade anche su carceri che non ospitano il 41-bis, mettendo in difficoltà un sistema già fragile».«Ci sono realtà, come Alghero che è stata per tanto tempo un modello di carcere virtuoso in tutta Italia, che per oltre venticinque anni non hanno mai vissuto situazioni di sovraffollamento e che oggi iniziano a mostrare crepe evidenti. Modelli costruiti con fatica rischiano di essere compromessi da scelte calate dall’alto dal Governo Meloni» prosegue Di Nolfo.



Il consigliere sottolinea come il tema della criminalità organizzata sia quanto mai attuale: «Per me l’antimafia è anche una questione personale, le mie origini siciliane mi riportano all’impegno di mio padre contro la mafia. In questi anni ho imparato che dove l’economia è più debole è più facile l’infiltrazione criminale, soprattutto nei territori che diventano monoculture economiche ed è il caso di alcuni luoghi della nostra isola che per esempio vivono di solo turismo». «La Commissione di inchiesta e vigilanza – conclude Di Nolfo – è uno strumento di responsabilità istituzionale. Serve a fare fronte comune con chi ogni giorno combatte questi fenomeni, a rafforzare la capacità di prevenzione e a difendere la Sardegna, le sue comunità e il suo futuro dentro un perimetro rigoroso di legalità e democrazia». Alla conferenza stampa hanno preso parte anche rappresentanti di altre forze politiche della maggioranza, tra cui Movimento 5 Stelle e Orizzonte Comune, a conferma di una convergenza ampia su un tema ritenuto strategico per la tutela della legalità e delle istituzioni democratiche, e i sindaci di Nuoro e Uta. Nel corso dell’incontro è intervenuto inoltre Antonello Caria, commissario del SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia, e per oltre quarant’anni in prima linea nella lotta alla criminalità organizzata.