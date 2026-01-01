Cor 10:13 Passi sicuri per le strade di Alghero Giovedì la presentazione di “Passi Sicuri - Sicurezza e arte per le strade scolastiche”, un progetto innovativo che unisce educazione civica, arte pubblica e sicurezza stradale, coinvolgendo direttamente studenti e studentesse dei tre istituti comprensivi Algheresi



ALGHERO - Giovedì 5 febbraio 2026, alle ore 10.30 ad Alghero nella sala del Sindaco a Porta Terra, sarà presentato “Passi Sicuri - Sicurezza e arte per le strade scolastiche”, un progetto innovativo che unisce educazione civica, arte pubblica e sicurezza stradale, coinvolgendo direttamente studenti e studentesse dei tre istituti comprensivi Algheresi.



Alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto, dell’assessora alla Cultura, innovazione e conoscenza Raffaella Sanna e dell’assessore all’Urbanistica, partecipazione e immaginazione civica Roberto Corbia, del direttore generale INAIL Alfredo Nicifero, di una rappresentanza dell’ACI, dei dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi algheresi Giovanni Ibba, Vincenzo Scanu e Paola Masala, e dei coordinatori dell’Associazione culturale Itinerandia.



“Passi Sicuri - Sicurezza e arte per le strade scolastiche” parte proprio dai percorsi (le strade) che quotidianamente percorrono ragazzi e ragazze per recarsi da casa a scuola. L’iniziativa promossa dall’Associazione culturale Itinerandia e supportata da partner istituzionali e tecnici come Comune di Alghero, INAIL e ACI, coinvolge studenti e studentesse, insegnanti, dirigenti scolastici e famiglie in attività di progettazione di attraversamenti pedonali “artistici” e ad alta visibilità, immaginati per rendere le sopra citate strade più sicure, ma anche belle e accoglienti. Obiettivo principale? Costruire un modello di sicurezza urbana che sia partecipata, un modello efficace e replicabile anche in altri contesti.