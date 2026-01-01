Alguer.it
S.A. 19:21
Eventi estivi Anfiteatro: via a selezione
Procedura di selezione di iniziative artistiche, musicali e di spettacolo di elevato profilo culturale, turistico e promozionale, finalizzate alla definizione di un programma estivo da realizzarsi presso l’Anfiteatro “Ivan Graziani”. C´è tempo sino al 13 febbraio per la presentazione delle domande
Eventi estivi Anfiteatro: via a selezione

ALGHERO - Nell’ambito della programmazione degli eventi per il biennio 2026–2027, la Fondazione Alghero, in coerenza con gli indirizzi strategici dell'Amministrazione comunale, avvia una procedura di selezione di iniziative artistiche, musicali e di spettacolo di elevato profilo culturale, turistico e promozionale, finalizzate alla definizione di un programma estivo da realizzarsi presso l’Anfiteatro “Ivan Graziani” (località Maria Pia).

Le iniziative selezionate dovranno valorizzare l’immagine della città, accrescere l’attrattività del territorio e contribuire a vivacizzare il tessuto economico e commerciale locale, offrendo al contempo occasioni di intrattenimento, socializzazione e crescita culturale per la comunità residente e per i visitatori. In considerazione del contesto e della capienza della struttura, saranno privilegiate produzioni di medio-grande formato e di forte richiamo, riconducibili in particolare a spettacoli dal vivo quali concerti, performance musicali, teatro, danza, comicità, grandi eventi culturali e format artistici in grado di valorizzare pienamente lo spazio scenico e garantire un significativo impatto culturale e partecipativo. C'è tempo sino al 13 febbraio 2026 (ore 12) per la presentazione delle domande.
