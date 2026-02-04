Alguer.it
S.A. 8:55
Carraixali di Alghero, una settimana in maschera
Dal 14 al 22 febbraio, dalle borgate al centro città, la festa abbraccia tutte le generazioni, favorendo la partecipazione attiva dell’intera comunità. A presentare il cartellone di eventi il vicepresidente di Fondazione Alghero, Roberto Fiori, insieme alle assessore Ornella Piras e Raffaella Sanna. Le immagini
<i>Carraixali</i> di Alghero, una settimana in maschera

ALGHERO - Colori, musica, tradizione: è Lo Carraixali de l’Alguer, il Carnevale algherese, una storia ricca di partecipazione e creatività che per l'edizione 2026 si rinnova adattandosi ai linguaggi ed alle sensibilità contemporanee, senza mai perdere il legame con le proprie origini. Dal 14 al 22 febbraio, dalle borgate al centro città, la festa abbraccia tutte le generazioni, favorendo la partecipazione attiva dell’intera comunità. A presentare il cartellone di eventi il vicepresidente di Fondazione Alghero, Roberto Fiori, insieme alle assessore al Turismo ed alla Cultura del Comune di Alghero, Ornella Piras e Raffaella Sanna, ed ai referenti delle associazioni che collaborano alle iniziative. Il programma prevede la Festa alla Pietraia (Parco Martin Luther King il 14 febbraio); la XXVI edizione dello storico Carnevale delle Borgate il 15 febbraio a cura dell’Associazione Culturale e Sportiva Guardia Grande; il Carnevale del Sotoportego a Fertilia il 17 febbraio a cura del Gruppo Fertilia Grandi Eventi; Ragazzinscena - la sfilata in maschera delle scuole dell’infanzia ed elementari; il 21 febbraio e La Pentolaccia dell’Associazione Culturale La Nuova Piccola Compagnia il 22 febbraio.

Carnevale alla Pietraia 2026 - 14 Febbraio, ore 15
Il Progetto Vivi Pietraia Aps si arricchisce di una giornata per festeggiare insieme al quartiere ed alla città la festa di Carnevale con animazione per bambini, musica e ballo in maschera. L’evento è organizzato in collaborazione con tutti gli enti di quartiere, il Centro Commerciale Naturale, le scuole della Pietraia, il Gruppo Scout, la Parrocchia di San Michele.

Carnevale delle Borgate XXVI edizione - 15 Febbraio, ore 15
Dal 1999, l’associazione Guardia Grande ha contribuito all’organizzazione dell’evento, creando con il Comune di Alghero una nuova struttura e visibilità al Carnevale delle Borgate che, da allora, ha visto un crescente e ininterrotto impegno e una più forte coesione tra le borgate stesse, che ora collaborano insieme per realizzare la manifestazione. La Borgata di Guardia Grande si animerà con carri allegorici e gruppi folk. Una giuria di esperti premierà i tre migliori carri allegorici, valorizzando il lavoro di squadra e l’impegno delle comunità. Sono aperte le iscrizioni per la competizione dei carri allegorici.

Carnevale del Sotoportego a Fertilia - 17 febbraio, ore 15
E' il primo ed unico Carnevale Veneziano in Sardegna. La sfilata in programma Martedì grasso include un Carro allegorico del Sotoportego di Fertilia che sarà accompagnato da figuranti vestiti con abiti veneziani. Incaricati di chiudere la sfilata I cavalieri a cavallo che anch'essi vestiti in maschera si esibiranno in un'area attrezzata. In seguito, spazio dedicato ai più piccoli con la tradizionale Pentolaccia, con particolare riguardo ai bimbi della comunità Ucraina che vive a Fertilia.

Ragazzinscena - 21 Febbraio
Nata nel 1982, Ragazzi In Scena, la sfilata in maschera delle scuole dell’infanzia ed elementari, è diventata il simbolo di “Alghero Città del Carnevale dei Bambini”: con circa 3000 partecipanti tra alunni, insegnanti e genitori, la sfilata rappresenta una vera festa di comunità, promuovendo temi educativi come la storia, la geografia, il rispetto dell’ambiente e la cultura del riciclo. L’evento, organizzato in collaborazione con le scuole, riflette l’impegno per una città a misura di famiglia. Il coordinamento e la direzione artistica dell’evento è a cura di RM Management.

WW il Carnevale e le sue Pentolacce - 22 Febbraio, ore 16.30
Il tradizionale gioco della Pentolaccia in piazza Largo San Francesco, con tanti racconti e sorprese per i più piccoli. Un'intera serata di divertimento per i bambini e le loro famiglie. Protagonista principale sarà la terribile vecchietta, regina del carnevale Algherese, Cià Nica Manca a raccontare, a modo suo in chiave comica, una rielaborazione della Giara di Pirandello. Uno spettacolo tutto da ridere ambientato interamente ad Alghero, ricchissimo di musiche e canzoni da cantare e ballare tutti insieme dal titolo. A seguire verranno estratti i biglietti che serviranno per partecipare alla rottura delle pentolacce.



Nella foto: un momento della conferenza stampa
