Cercasi mozzo al Porto di Alghero
S.A. 18:00
Cercasi mozzo al Porto di Alghero
Avviso di chiamata di imbarco per un marinaio (mozzo) da imbarcare sul Motopesca denominato “Jo´ Pier Pesca Srl". Selezione fino al 13 febbraio
Cercasi mozzo al Porto di Alghero

ALGHERO - La Capitaneria di Alghero ha diffuso l'avviso di chiamata di imbarco per un marittimo in qualità di mozzo, da imbarcare sul Motopesca denominato “Jo' Pier Pesca Srl". I marittimi interessati, purché muniti di regolari Libretti/Foglio di Ricognizione, certificati sanitari richiesti previsti, potranno presentarsi entro le ore 10 del 13 febbraio presso l’Ufficio Armamento e Spedizioni dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, in via Eleonora d’Arborea.
