Cercasi mozzo al Porto di Alghero

4/2/2026
Per il traffico passeggeri l’anno appena trascorso chiude con una flessione del 4,5 per cento, rispetto al 2024, nello scalo di Olbia (circa 165 mila unità in meno) e del 6,8 per cento su Golfo Aranci (la perdita è di circa 35 mila passeggeri). Segno meno che, però, viene in parte compensato dal volume crescente su Cagliari (+ 5 per cento, con oltre 13 mila passeggeri in più), Porto Torres (+ 4 per cento, con un aumento di oltre 44 mila unità) e Arbatax (+ 13 per cento e una crescita di circa 3 mila e 400 passeggeri)