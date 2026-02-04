Cercasi mozzo al Porto di Alghero

4/2/2026 Traffico Porti: bene Cagliari e Porto Torres, giù Olbia Per il traffico passeggeri l’anno appena trascorso chiude con una flessione del 4,5 per cento, rispetto al 2024, nello scalo di Olbia (circa 165 mila unità in meno) e del 6,8 per cento su Golfo Aranci (la perdita è di circa 35 mila passeggeri). Segno meno che, però, viene in parte compensato dal volume crescente su Cagliari (+ 5 per cento, con oltre 13 mila passeggeri in più), Porto Torres (+ 4 per cento, con un aumento di oltre 44 mila unità) e Arbatax (+ 13 per cento e una crescita di circa 3 mila e 400 passeggeri)