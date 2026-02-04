Cor 9:34 «Alghero insicura, servono prevenzione e controllo» Fratelli d´Italia Alghero incalza l´Amministrazione comunale sul tema della sicurezza dopo i numerosi episodi di criminalità degli ultimi tempi: si sta sottovalutando la situazione



ALGHERO - I gravi episodi di cronaca degli ultimi giorni – auto date alle fiamme e rapine a mano armata – riportano con forza al centro il tema della sicurezza in città. «Non si tratta di fatti isolati, ma di una recrudescenza che conferma un quadro di crescente insicurezza del tutto inaccettabile. Negli ultimi mesi avevamo sollecitato l’Amministrazione a investire seriamente sulla prevenzione, coinvolgendo il tessuto economico e commerciale della città. Proposte rimaste inascoltate».



«Ribadiamo con chiarezza alcune misure concrete e immediatamente attuabili. La prima è il coinvolgimento dei CCN e dei pubblici esercizi in un piano di prevenzione condiviso, prevedendo incentivi e contributi per sistemi di videosorveglianza privata e per servizi di vigilanza notturna con guardie giurate, in particolare nelle aree più esposte. Accanto a questo, torniamo a proporre l’istituzione dei gruppi di controllo di vicinato. I cittadini segnalano tempestivamente le situazioni sospette, favorendo la collaborazione fra cittadini, Polizia Locale e forze di sicurezza, senza sostituirsi ad esse. Uno strumento di formazione e prevenzione partecipata già attivo in molte città italiane».



Con Fratelli d’Italia lo denunciamo da tempo: «l’Amministrazione sta sottovalutando la situazione. Gli strumenti per affrontare la situazione ci sono. Manca la volontà politica. La sicurezza si costruisce con prevenzione e presenza sul territorio. Continuare a ignorare il problema significa esporsi a conseguenze che oggi sono sotto gli occhi di tutti. Fratelli d’Italia continuerà a incalzare l’Amministrazione affinché si passi finalmente dalle parole ai fatti. Perché garantire sicurezza significa tutelare cittadini, imprese e la qualità della vita di Alghero».