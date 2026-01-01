Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteAgricoltura › NaturaBio tra le 300 eccellenze italiane
Cor 12:11
NaturaBio tra le 300 eccellenze italiane
Prestigioso riconoscimento: L´azienda agricola biologica di Alghero, è tra le imprese agricole d’eccellenza selezionate in tutta Italia per la Prima Edizione del Premio America Agricoltura, promosso dalla Fondazione Italia USA
NaturaBio tra le 300 eccellenze italiane

ALGHERO - Un riconoscimento di prestigio internazionale che premia oltre trent’anni di scelte coerenti, rispetto per la terra e attenzione alla qualità: NaturaBio, azienda agricola biologica di Alghero, è tra le 300 imprese agricole d’eccellenza selezionate in tutta Italia per la Prima Edizione del Premio America Agricoltura, promosso dalla Fondazione Italia USA. La Pergamena di premiazione è stata ritirata il 12 gennaio a Roma, presso la Camera dei Deputati, da Daniela Boi, titolare dell’azienda insieme al fratello Enrico, durante la cerimonia ufficiale che ha visto protagonisti imprenditori e imprenditrici agricoli provenienti da ogni regione italiana. Il Premio America Agricoltura nasce con l’obiettivo di valorizzare i talenti dell’imprenditoria agricola italiana che rappresentano il miglior made in Italy agroalimentare, distinguendosi per competitività, sostenibilità e capacità di affrontare le sfide dei mercati globali, attribuendo particolare rilievo all’imprenditoria agricola femminile e a quella giovanile under 35.

NaturaBio è stata selezionata dalla Fondazione Italia USA, senza possibilità di autocandidatura, tramite il Registro Imprese e il sistema camerale, sulla base di parametri oggettivi che assicurano un processo di selezione indipendente e imparziale, fondato su valori aziendali, sostenibilità, innovazione e potenziale di crescita lungo la filiera agroalimentare. Fondata nel 1993, NaturaBio è stata tra le aziende pioniere del biologico in Sardegna, quando ancora questa scelta rappresentava una visione controcorrente. Da oltre 30 anni, l’azienda segue i principi dell’agricoltura biologica certificata, promuovendo una cultura del rispetto per la natura, per la stagionalità e per la salute delle persone. Accanto all’attività agricola, NaturaBio ha sviluppato negli anni un forte impegno educativo e sociale: è fattoria didattica per le scuole, agriturismo attento alla valorizzazione delle produzioni locali e fattoria sociale, con percorsi di agricoltura sociale dedicati all’inclusione e al benessere di persone fragili e svantaggiate.

Il riconoscimento comprende anche l’assegnazione di una borsa di studio straordinaria per la partecipazione al Master in Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy, promosso dalla Fondazione Italia USA in collaborazione con Agenzia ICE e Gedi Gruppo Editoriale, e diretto da un panel accademico e istituzionale di prestigio internazionale. Il Premio America Agricoltura rappresenta non solo un importante traguardo per NaturaBio, ma anche un riconoscimento al valore dell’imprenditoria agricola sarda, capace di coniugare tradizione, sostenibilità e innovazione. Un comparto strategico per l’economia italiana e per la Sardegna, che la Fondazione Italia USA ha scelto di sostenere e valorizzare proprio mediante l’istituzione di questo premio. Un risultato che appartiene anche ai tanti consumatori che, negli anni, hanno scelto il biologico e sostenuto un modello di produzione più attento all’ambiente, alla salute e al futuro del territorio. Un motivo di orgoglio per NaturaBio, per la nostra isola e per un’agricoltura che guarda avanti senza dimenticare le proprie radici.

Nella foto: Daniela Boi insieme al fratello Enrico durante la cerimonia di consegna del Premio America Agricoltura presso la Camera dei Deputati a Roma
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
