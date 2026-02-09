Alguer.it
S.A. 11:04
Caos alle Cliniche: arrestato un uomo
Un uomo in evidente stato di agitazione ha minacciato una delle guardie giurate e delle persone presenti all’interno dell’ospedale e ha lanciato un masso contro la vetrata all´ingresso del padiglione
Caos alle Cliniche: arrestato un uomo

SASSARI - Nei giorni scorsi, personale delle Volanti della Questura di Sassari ha tratto in arresto un uomo resosi responsabile del reato di danneggiamento aggravato, presso il Padiglione Materno Infantile delle Cliniche di San Pietro dell’AOU di Sassari. Nel pomeriggio, il soggetto si era recato presso la struttura sanitaria chiedendo di poter accedere all’edificio, senza fornire una valida motivazione. In evidente stato di agitazione, aveva inoltre richiesto di poter utilizzare i telefoni cellulari delle guardie giurate presenti all’ingresso. Al diniego opposto dal personale di vigilanza, l’uomo ha reagito con atteggiamento aggressivo, proferendo gravi minacce, anche di morte, nei confronti di una delle guardie giurate e delle persone presenti all’interno dell’ospedale.

Invitato ad allontanarsi, il soggetto lasciava momentaneamente il luogo. Tuttavia, faceva ritorno alcune ore dopo e, dopo essersi impossessato di un masso, a seguito di un ulteriore diverbio decideva di scagliarlo contro la porta scorrevole a vetri posta all’ingresso del padiglione, danneggiandola gravemente. Allertate tramite 112, le Volanti della Polizia di Stato intervenivano immediatamente sul posto, riuscendo a rintracciare il responsabile soggetto pluripregiudicato e, data la gravità della condotta ed il pericolo potenziale corso degli utenti che avrebbero potuto in
quel momento attraversare le porte, a trarlo in arresto per il reato contestato. L’intervento ha consentito di ripristinare le condizioni di sicurezza all’interno di una struttura particolarmente sensibile, tutelando l’incolumità dei pazienti, del personale sanitario e degli utenti presenti.
