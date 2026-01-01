S.A. 8:09 Ad Alghero il Carnevale Contadino Giovedì Grasso ilCarnevale contadino con maschere ispirate al mondo rurale, degustazione dei dolci tipici, sfilata delle maschere e premiazioni



ALGHERO - I mercati di Campagna Amica in Sardegna si preparano a cambiare volto per il Carnevale, trasformandosi in veri e propri luoghi di festa e partecipazione. Non solo banchi di vendita per prodotti dell’eccellenza dei territori ma anche spazi di incontro, animazione e socialità, dove il cibo diventa ancora una volta il filo conduttore di una comunità che si ritrova. In programma degustazioni di dolci tipici, iniziative per bambini, show cooking e attività che mettono al centro le aziende agricole e le produzioni locali.



I mercati si confermano così presìdi fondamentali dei territori, capaci di unire qualità del cibo, identità rurale e relazione diretta tra produttori e cittadini. I mercati di Campagna Amica rappresentano da sempre un punto di riferimento per la spesa quotidiana nelle nostre città e paesi e per quella delle giornate di festa, ma anche luoghi di comunità, dove il rapporto diretto con le aziende agricole sarde rafforza il legame con il territorio. Sui banchi trovano spazio prodotti locali, stagionali e a chilometro zero, frutto del lavoro delle imprese agricole che custodiscono tradizioni, saperi e identità dell’Isola.



Il Carnevale diventa così un’occasione per vivere il mercato in modo diverso, come spazio di condivisione e socializzazione, con un’attenzione particolare rivolta ai più piccoli. Laboratori, degustazioni guidate e momenti di animazione permettono anche ai bambini di avvicinarsi al cibo sano e al mondo agricolo in maniera semplice e coinvolgente. Il calendario degli appuntamenti si inserisce in un periodo particolarmente ricco di eventi all’aperto e viene programmato con attenzione anche all’andamento delle condizioni meteo.



Oristano: Mercato Campagna Amica di San Martino (12 febbraio 2026, dalle 9.00 alle 12.00), degustazione di chiacchiere a cura dell’Istituto Alberghiero “Don Deodato Meloni” di Oristano, battaglia dei coriandoli e degustazione di ceci, sia vegetariani che con carne, preparati da un cuoco locale.



Nuoro–Ogliastra: A Nuoro al Mercato Campagna Amica ExMè (14 febbraio 2026, dalle 9.00 alle 12.00), esposizione, vendita e degustazione dei dolci di Carnevale a cura delle aziende agricole. A Macomer, Mercato Coperto Ex Caserme Mura (11 febbraio 2026, dalle 9.30 alle 12.00), esposizione, vendita e degustazione dei dolci di Carnevale. In programma anche il laboratorio artigianale Manos con candele profumate e prodotti a base di lavanda dell’azienda Mara.



Nord Sardegna. Ad Alghero al Mercato Campagna Amica (12 febbraio 2026, dalle 10.00 alle 12.00) Carnevale contadino con maschere ispirate al mondo rurale, degustazione dei dolci tipici, sfilata delle maschere e premiazioni. A Sassari, Mercato Campagna Amica Emiciclo Garibaldi (14 febbraio 2026, dalle 9.00 alle 12.00) Degustazione di dolci di Carnevale e dei biscotti a km 0 realizzati da Apidoria di Carmen Atzori, oltre alle iniziative dedicate alla tradizione e ai prodotti locali.



Cagliari: A Cagliari al Mercato Campagna Amica di Piazza dei Centomila (12 febbraio 2026, dalle 9.00 alle 12.00), al centro della scena degustazioni di chiacchiere con laboratorio dedicato ai ragazzi di ANFAS, per una mattinata all’insegna dell'inclusione, del gusto e della condivisione.