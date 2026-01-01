Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteManifestazioni › Ad Alghero il Carnevale Contadino
S.A. 8:09
Ad Alghero il Carnevale Contadino
Giovedì Grasso ilCarnevale contadino con maschere ispirate al mondo rurale, degustazione dei dolci tipici, sfilata delle maschere e premiazioni
Ad Alghero il Carnevale Contadino

ALGHERO - I mercati di Campagna Amica in Sardegna si preparano a cambiare volto per il Carnevale, trasformandosi in veri e propri luoghi di festa e partecipazione. Non solo banchi di vendita per prodotti dell’eccellenza dei territori ma anche spazi di incontro, animazione e socialità, dove il cibo diventa ancora una volta il filo conduttore di una comunità che si ritrova. In programma degustazioni di dolci tipici, iniziative per bambini, show cooking e attività che mettono al centro le aziende agricole e le produzioni locali.

I mercati si confermano così presìdi fondamentali dei territori, capaci di unire qualità del cibo, identità rurale e relazione diretta tra produttori e cittadini. I mercati di Campagna Amica rappresentano da sempre un punto di riferimento per la spesa quotidiana nelle nostre città e paesi e per quella delle giornate di festa, ma anche luoghi di comunità, dove il rapporto diretto con le aziende agricole sarde rafforza il legame con il territorio. Sui banchi trovano spazio prodotti locali, stagionali e a chilometro zero, frutto del lavoro delle imprese agricole che custodiscono tradizioni, saperi e identità dell’Isola.

Il Carnevale diventa così un’occasione per vivere il mercato in modo diverso, come spazio di condivisione e socializzazione, con un’attenzione particolare rivolta ai più piccoli. Laboratori, degustazioni guidate e momenti di animazione permettono anche ai bambini di avvicinarsi al cibo sano e al mondo agricolo in maniera semplice e coinvolgente. Il calendario degli appuntamenti si inserisce in un periodo particolarmente ricco di eventi all’aperto e viene programmato con attenzione anche all’andamento delle condizioni meteo.

Oristano: Mercato Campagna Amica di San Martino (12 febbraio 2026, dalle 9.00 alle 12.00), degustazione di chiacchiere a cura dell’Istituto Alberghiero “Don Deodato Meloni” di Oristano, battaglia dei coriandoli e degustazione di ceci, sia vegetariani che con carne, preparati da un cuoco locale.

Nuoro–Ogliastra: A Nuoro al Mercato Campagna Amica ExMè (14 febbraio 2026, dalle 9.00 alle 12.00), esposizione, vendita e degustazione dei dolci di Carnevale a cura delle aziende agricole. A Macomer, Mercato Coperto Ex Caserme Mura (11 febbraio 2026, dalle 9.30 alle 12.00), esposizione, vendita e degustazione dei dolci di Carnevale. In programma anche il laboratorio artigianale Manos con candele profumate e prodotti a base di lavanda dell’azienda Mara.

Nord Sardegna. Ad Alghero al Mercato Campagna Amica (12 febbraio 2026, dalle 10.00 alle 12.00) Carnevale contadino con maschere ispirate al mondo rurale, degustazione dei dolci tipici, sfilata delle maschere e premiazioni. A Sassari, Mercato Campagna Amica Emiciclo Garibaldi (14 febbraio 2026, dalle 9.00 alle 12.00) Degustazione di dolci di Carnevale e dei biscotti a km 0 realizzati da Apidoria di Carmen Atzori, oltre alle iniziative dedicate alla tradizione e ai prodotti locali.

Cagliari: A Cagliari al Mercato Campagna Amica di Piazza dei Centomila (12 febbraio 2026, dalle 9.00 alle 12.00), al centro della scena degustazioni di chiacchiere con laboratorio dedicato ai ragazzi di ANFAS, per una mattinata all’insegna dell'inclusione, del gusto e della condivisione.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12:11
A Osilo un carnevale nel bosco
Il bosco di Badu Canu, a Osilo, accoglie La Parata delle Maschere Selvatiche, un evento esperienziale pensato per famiglie e bambini a partire dai tre anni: un carnevale in natura, un rito collettivo immerso nel paesaggio, dove teatro, cammino, laboratori artistici e immaginazione si intrecciano
18:01
A Sassari un Carnevale lungo due settimane
Una festa lunga due settimane e larga quanto il vastissimo territorio comunale, dalle piazze del centro a Villasunta, da Campanedda a Bancali, dal Sacro Cuore a Li Punti, dal Monte Rosello Alto a La Corte
7/2«Bando eventi, crescita e trasparenza»
7/2Carraixali di Alghero, una settimana in maschera
5/2A Febbraio tutti i Carnevali della Sardegna
5/2«Bando eventi, requisiti restrittivi»
4/2Carnevale Sennorese: tre giorni di festa
3/2Carraxiali de l’Alguer: venerdì la presentazione
28/1Bando Carnevale: scadenza il 30 gennaio
21/1«Bene il bando del Carnevale a visione regionale»
19/1Basta slogan, in Fondazione una programmazione seria
17/1Da Capodanno ad Alghero tutto l´anno
« indietro archivio manifestazioni »
11 febbraio
34 nuove palme sul Lungomare
10 febbraio
Olive, sfondata la vetrata nella notte
11 febbraio
Caos alle Cliniche: arrestato un uomo



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)