S.A. 15:53 Nave Tirrenia rompe gli ormeggi a Porto Torres Sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Porto Torres, sono intervenuti due rimorchiatori e i piloti del porto, che hanno fornito assistenza tecnica alla nave, assicurando il controllo dell’assetto e prevenendo ulteriori criticità per l’unità e per le infrastrutture portuali



CAGLIARI - Le forti raffiche di maestrale fino a 55 nodi hanno causato questa mattina la rottura degli ormeggi del traghetto Athara della Tirrenia, fermo alla banchina del porto commerciale di Porto Torres a causa del maltempo. L'imbarcazione ha subito lo strappo del cavo di ormeggio di poppa. Immediatamente attivato il dispositivo di sicurezza portuale, sotto il coordinamento della Capitaneria di porto di Porto Torres, sono intervenuti due rimorchiatori e i piloti del porto, che hanno fornito assistenza tecnica alla nave, assicurando il controllo dell’assetto e prevenendo ulteriori criticità per l’unità e per le infrastrutture portuali. Le operazioni si sono svolte in piena sinergia tra i soggetti istituzionali coinvolti e si sono concluse con il ripristino delle condizioni di sicurezza. Successivamente, in via cautelativa e al fine di operare in un’area maggiormente protetta dai venti dominanti, la nave è stata dirottata lungo la costa di Stintino, dove potrà sostare in posizione più ridossata fino a quando le condizioni di sicurezza non consentiranno l’ingresso in porto.

Non si registrano feriti né danni a persone.