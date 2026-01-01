S.A. 14:46 Dynamica Karate Alghero sbanca Marrubiu 5 medaglie d’oro, 2 d’argento e 5 quarti posti per gli atleti algheresi, alcuni alla prima esperienza agonistica



ALGHERO - Domenica 8 febbraio 2026 Marrubiu è stata protagonista della grande festa del Karate con la 1a Coppa di Karate Città di Marrubiu, competizione dedicata alle specialità kata e kumite (forma e combattimento). L’evento, organizzato dall’ASD Combat Sport Karate Marrubiu, ha visto la partecipazione di 230 atleti, confermandosi come un appuntamento di rilievo nel panorama sportivo regionale.



Tra le società partecipanti, ottimi risultati per gli atleti della Dynamica Karate Alghero, alla loro prima gara del 2026, dove si sono distinti per preparazione tecnica, impegno e determinazione, 12 gli atleti partecipanti nella categoria Kumite che conquistano 5 medaglie d’oro, 2 d’argento e 5 quarti posti, da sottolineare la prestazione di cinque atleti alla loro prima esperienza agonistica, che hanno dimostrato fin da subito una buona padronanza tecnica e un atteggiamento positivo in gara.



Grande soddisfazione da parte dello staff tecnico della Dynamica Karate Alghero, guidato dal Maestro 6° Dan Giovanni Sanna e dall’Istruttrice Carlotta Salis, orgogliosi dei risultati ottenuti e della crescita mostrata da tutto il gruppo. Prossimi appuntamenti: Sabato 28 Febbraio 2026 ad Assemini con il seminario di Karate con il pluri campione di Kumite Stefano Maniscalco. Domenica 1 Marzo 2026 a Capoterra con il Trofeo Regionale di Karate.