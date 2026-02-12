Cor 10:45

ntelligenza artificiale e aziende turistiche

L’Ente Bilaterale dell´Industria Turistica della Sardegna (EBIT) e il Gruppo Marriott-Sardegna Resorts hanno promosso, dal 10 al 12 febbraio, al Pevero Golf Club di Porto Cervo, un corso collettivo sul tema dell´Intelligenza Artificiale e le sue applicazioni in ambito turistico ricettivo, rivolto ai lavoratori e alle aziende del settore e realizzato con la collaborazione di SDA Bocconi, che ha garantito la presenza di docenti esperti del settore

PORTO CERVO - "AI: From hype to value. Dai fondamenti tecnologici alla creazione di valore”, questo il titolo del corso, che ha visto la partecipazione di 30 manager, capi reparto e altre figure con ruoli apicali e di responsabilità e coordinamento dell'area direzionale di diverse imprese del settore dell’hospitality aderenti all’EBIT Sardegna. L’EBIT è nato dalla collaborazione tra le rappresentanze del turismo di Confindustria Sardegna e le organizzazioni sindacali del settore Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, e da oltre 20 anni organizza attività formative per i lavoratori delle aziende aderenti.



Il corso è stato diretto e curato da Gianluca Salviotti, Associate Professor of Practice di Information Systems e Digital Transformation presso SDA Bocconi School of Management, responsabile dell'insegnamento di Governance and Strategy for Cyber Risk presso l'Università Bocconi, nonché componente della Commissione AI istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, per lo studio degli impatti dell’Intelligenza Artificiale nel contesto editoriale e dei media, e da Lorenzo Diaferia, Adjunct Lecturer di Digital Transformation presso SDA Bocconi School of Management, dove è anche ricercatore nel Digital Enterprise Value and Organization (DEVO) Lab e direttore del corso online “Artificial Intelligence per il business”.

Grande soddisfazione è stata espressa dai partecipanti che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con docenti di prestigio su una tematica di grande interesse che investe tutte le attività economiche e sociali.



Negli ultimi anni l’interesse per l’Intelligenza Artificiale all’interno delle organizzazioni ha conosciuto una forte accelerazione. Le soluzioni sviluppate attraverso il ricorso all’AI sono destinate a trovare una diffusione sempre più ampia in tutte le aree di gestione di una service company. L’adozione di queste tecnologie consente infatti di migliorare l’efficienza operativa, personalizzare l’esperienza del cliente e supportare in modo più efficace i processi decisionali strategici. Basti pensare a quanto già avviene presso i grandi player internazionali del settore dell’accoglienza turistica: dall’utilizzo di chatbot e assistenti virtuali per la gestione di prenotazioni e richieste, ai sistemi di dynamic pricing per l’ottimizzazione delle tariffe in base alla domanda, fino all’analisi automatizzata delle recensioni online per monitorare la soddisfazione dei clienti e orientare tempestivamente azioni correttive.



Nel corso delle tre giornate formative sono state analizzate in modo concreto le reali opportunità offerte dall’Intelligenza Artificiale, approfondendone i fondamenti tecnici, lo stato dell’arte e le principali soluzioni oggi disponibili per il settore. AI quale strumento strategico per il settore solo se accompagnato da competenze, consapevolezza e capacità di governo dei processi. L’Intelligenza Artificiale, infatti, non è priva di elementi critici, sul piano culturale, occupazionale e regolatorio, che rendono necessario un approccio maturo, responsabile e orientato alla sostenibilità sociale e organizzativa.