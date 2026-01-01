S.A. 9:37 Salude&Trigu: bando per 100 eventi L´evento lanciato nel Nord Sardegna descrive un network maturo, capace di connettere comunità, imprese e viaggiatori attraverso una rete di 100 eventi che coprono oltre 300 giornate tra aprile e dicembre



SASSARI - Il programma Salude&Trigu, l'iniziativa di punta della Camera di Commercio di Sassari, entra nel 2026, con il nuovo bando, puntando a numeri da record e una visione strategica senza precedenti. L'evento lanciato descrive un network maturo, capace di connettere comunità, imprese e viaggiatori attraverso una rete di 100 eventi che coprono oltre 300 giornate tra aprile e dicembre. L'obiettivo è chiaro: promuovere un turismo esperienziale autentico che superi i confini della stagione balneare. Per il presidente della Camera di Commercio, Stefano Visconti, Salude&Trigu non è più solo un contenitore di eventi, ma un marchio di garanzia per l'economia del territorio.



«Raggiungere confermando la soglia dei 100 eventi per l'edizione 2026 rappresenta la consacrazione di un modello di sviluppo unico - ha dichiarato -. La nostra strategia punta a mettere a sistema le eccellenze del Nord Sardegna, trasformando la cultura e le tradizioni in leve economiche concrete. Vogliamo che il brand Salude&Trigu sia riconosciuto a livello globale come sinonimo di accoglienza e autenticità, garantendo alle nostre imprese una visibilità che duri tutto l'anno e non solo nei mesi estivi». Negli ultimi anni S&T ha registrato un'importante evoluzione del network verso la semplificazione digitale e il coinvolgimento attivo delle imprese. La partecipazione a fiere internazionali come la BMT di Napoli e Lucca Beni Culturali, unita alla partnership con il portale Visit Italy, segna un salto di qualità nella promozione.



Il segretario generale, Pietro Esposito, ha focalizzato l'attenzione sugli strumenti tecnici che renderanno il programma ancora più efficace. «L'innovazione del Programma 2026 passa attraverso la digitalizzazione dei processi e la capacità di fare rete tra territori diversi - ha spiegato -. Abbiamo introdotto nuovi criteri nell'Avviso Pubblico per premiare i progetti capaci di generare un impatto reale oltre il singolo comune. Con l'introduzione dei voucher per l'internazionalizzazione e l'uso di nuove piattaforme per le candidature, forniamo alle aziende e alle associazioni gli strumenti per essere competitive e per misurare i risultati della propria attività in un'ottica di miglioramento costante». Il piano d'azione e di rafforzamento per il 2026 si poggia sulla Valorizzazione del territorio: Promuovere l'identità sarda nei mercati esteri, sfruttando anche la rete dei siti UNESCO e il circuito MIRABILIA e sull' Evoluzione del Network che è passata dalla semplice collaborazione alla partecipazione attiva agli eventi a regia camerale.



Nella foto: un momento della presentazione