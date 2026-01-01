Cor 11:05 Neria De Giovanni e Grazia Deledda a Praga Sotto la protezione della figura di Grazia Deledda si apre così presso la Camera di Commercio Italo-Ceca di Praga, il prossimo 16 febbraio la quarta edizione del Workshop europeo organizzato da Sardegna Travel di Martina e Antonio Costantino



ALGHERO - "Sardinia is not just a place to visit. It is a civilization to understand. La Sardegna non è solo un luogo da visitare. È una civiltà da comprendere”: sotto la protezione della figura di Grazia Deledda si apre così presso la Camera di Commercio Italo-Ceca di Praga, il prossimo 16 febbraio la quarta edizione del Workshop europeo organizzato da Sardegna Travel di Martina e Antonio Costantino. Un evento di rilievo internazionale che riunisce nella Capitale della Repubblica Ceca operatori turistici, istituzioni, giornalisti specializzati. Per il suo rilievo operativo e culturale la manifestazione è stata inserita nel calendario istituzionale degli eventi di interesse internazionale della Regione Sardegna, grazie alla lungimiranza dell’assessore al Turismo della Giunta sarda, Franco Cuccureddu, che sta compilando una vera e propria mappa dell’internazionalizzazione di eventi e luoghi che promuovono, sempre ad altissimo livello, la Sardegna con le sue bellezze e le sue eccellenze.



Sardegna Travel opera da anni per promuovere con professionalità e dedizione una Sardegna, autentica, sostenibile e fruibile tutto l’anno. Accanto alla sua straordinaria offerta balneare, propone borghi, tradizioni, enogastronomia, paesaggi e percorsi culturali capaci di generare valore in ogni stagione. E’ una destinazione di eccellenza che unisce mare, natura, cultura e identità e fortunatamente Praga è collegata da numerosi voli diretti con gli aeroporti di Cagliari e di Olbia.

La Sardegna è un’isola che non si esaurisce in una vacanza, ma si costruisce nel tempo: da oltre due decenni proprio a questo lavora Sardegna Travel il cui operato culmina ogni anno con questo workshop europeo. L’intera manifestazione gode del patrocinio della Camera di Commercio di Praga, della Regione Sardegna e dell’Ambasciata d’Italia a Praga e dell’Istituto italiano di cultura di Praga.



Dopo gli incontri professionali tra operatori turistici, a coronare l’evento, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia a Praga, Alessandro Gaudiano , una elegante serata nella splendida Sala Boccaccio del Grand Hotel Bohemia, dove gli ospiti, grazie alla maestria culinaria dello chef Riccardo Lucque, potranno assaporare eccellenze enogastronomica della Sardegna, in particolare ispirate all’opera di Grazia Deledda. Infatti il clou culturale per i cento anni dal suo Premio Nobel alla letteratura, sarà una conversazione di Neria De Giovanni, presidente dell’Associazione Internazionale Critici Letterari, sulla vita e l’opera della grande scrittrice nuorese cui ha dedicato ben 18 volumi tra cui l’ultimo proprio su “Grazia Deledda, un Nobel in cucina “(Nemapress, 2025). Tra gli omaggi ai presenti a cura di Sardegna Travel, una traduzione in ceco e in inglese del monologo di Marianna Sirca tratto dal libro di Neria De Giovanni “Donne di Grazia” (Nemapress, 2022). Ad aprire la sera di gala sarà il flauto traverso di Elisa Ceravola, maestro Multidisciplinare in Discipline musicali e docente di scuola secondaria di primo grado ad Alghero. La sua interpretazione accompagnerà anche il filmato muto sulla Sardegna messo a disposizione dalla Società Umanitaria di Cagliari.