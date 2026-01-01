Alguer.it
Alguer.itnotiziesardegnaTurismoTurismo › Riti Settimana Santa: pubblicato il bando
S.A. 10:33
Riti Settimana Santa: pubblicato il bando
Sono finanziabili gli eventi più significativi, che siano radicati nella memoria della comunità, con storicità non inferiore a 20 anni consecutivi e durata minima di 5 giorni
Riti Settimana Santa: pubblicato il bando

CAGLIARI - E’ stato pubblicato il bando relativo al Cartellone regionale dei Riti della Settimana Santa. Si tratta del secondo dei 13 cartelloni, dopo quello del carnevale, nei quali è articolato il programma dei grandi eventi per il 2026, a valere sulla Legge Regionale 7/1955. Potranno presentare istanza, dal 29 gennaio al 12 febbraio 2026, organismi pubblici in forma singola o associata, che organizzano i riti sacri della Settimana Santa che vanno dal 28 marzo (sabato che precede la Domenica delle Palme) al 6 aprile (Pasquetta).

Sono finanziabili gli eventi più significativi, che siano radicati nella memoria della comunità, con storicità non inferiore a 20 anni consecutivi e durata minima di 5 giorni. L’Assessorato regionale del Turismo, artigianato e commercio potrà finanziare i progetti presentati nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque fino ad un massimo di euro cinquantamila. Per le azioni di promozione e comunicazione la spesa obbligatoria minima è del 20% del contributo concesso.

«La Settimana Santa rappresenta un momento di grande valore spirituale e culturale - afferma l’assessore Franco Cuccureddu- capace di attrarre visitatori e rafforzare l’identità del territorio. Attraverso la valorizzazione delle tradizioni e un’offerta turistica integrata ed unitaria, puntiamo a trasformare questo evento in un’opportunità concreta di crescita, che si rivolge a target turistici, caratterizzati dal fatto che contribuiscono a perseguire gli obiettivi strategici di riequilibrare i flussi nello spazio e nel tempo».
