Grandi eventi: nel 2026 oltre 22 milioni di euro

CAGLIARI - Cinquecento eventi finanziati nel corso del 2025, diffusi nel territorio regionale e nei vari periodi dell’anno, ed altrettanti si pensa di realizzarne nel 2026. La Giunta regionale ha approvato nei giorni scorsi i criteri per il sostegno all'organizzazione di manifestazioni di grande interesse turistico per l'annualità 2026, secondo quanto previsto dalla legge regionale 7/1955. A partire da gennaio verranno pubblicati i vari bandi per sostenere i progetti e le iniziative che favoriscono la promozione dell’immagine della Sardegna e che siano suscettibili di produrre importanti ricadute economiche e di generare flussi turistici. Per il 2026 si prevede una dotazione finanziaria pari a 22.500.000 di euro, oltre ai 3 milioni previsti dal bando di Capodanno.



«500 eventi realizzati nel corso del 2025 con un incremento del 134% rispetto al passato – sottolinea l’assessore Franco Cuccureddu - sono il bilancio dei grandi eventi attrattori di flussi turistici finanziati con la legge numero 7. Per il 2026 prevediamo un leggero incremento di risorse con 13 cartelloni che spaziano da quelli dei grandi eventi tradizionali come Sant'Efisio, la cavalcata, la Sartiglia, piuttosto che l'Ardia o la corsa degli scalzi, ma anche eventi sportivi, anche tanti eventi mondiali. Quest'anno ne abbiamo ospitato 17, prove valide per l'assegnazione del titolo iridato o eventi di tipo enogastronomico, o esperienziale, o ancora quelli legati al turismo congressuale, insomma tanti eventi che sono capaci di attrarre i flussi turistici».



I grandi eventi sono articolati in 13 diversi Cartelloni tematici, alcuni declinati in più linee, nei quali sono definiti: stanziamenti, importi minimi di progetto e massimi di contribuzione regionale. Gli organismi privati possono presentare una sola domanda di contributo a valere sull'intero programma di spesa; gli organismi pubblici possono partecipare sia al cartellone relativo ai GEI che a quelli relativi al Carnevale e alla Settimana Santa, inoltre possono presentare una sola domanda a valere sul restante programma di spesa. La percentuale obbligatoria di cofinanziamento, calcolata sulle spese ammissibili, è fissata nel 50%, mentre la quota da destinare alle spese di promozione e comunicazione è pari al 20% del contributo concesso.



Sul Capodanno è in corso in questi giorni una campagna che coinvolge 800 cinema con 86 mila passaggi di spot nei cinema, ma anche una campagna sulle reti Mediaset e campagne naturalmente di digital marketing, sui social, sui siti internet e dalle principali testate giornalistiche, sia nazionali che delle 14 città collegate nel periodo invernale con i nostri aeroporti, 11 sull'aeroporto di Cagliari e 3 negli aeroporti del nord Sardegna. Quindi città europee e campagne nazionali che servono ad accendere riflettori sulla Sardegna per una settimana in un periodo di bassa stagione. «Copriamo questa fase finale di dicembre e gennaio – conclude Cuccureddu - poi ci saranno i carnevali a febbraio e poi le settimane sante a marzo». Tre eventi che ci consentono di presentare una Sardegna aperta, interessante, accogliente ed attrattiva in tutte le stagioni dell'anno.