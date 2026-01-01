Marco Colledanchise 11:44 L'opinione di Marco Colledanchise Giro Sardegna occasione di promozione



Il ritorno in Sardegna del grande ciclismo professionistico, con il Giro della Sardegna 2026, rappresenta una straordinaria occasione di promozione, sviluppo turistico e visibilità internazionale per l’intera Isola e per i territori coinvolti, tra cui Alghero. Un risultato di grande valore che nasce da una visione politica chiara e condivisa, portata avanti dall’Assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, esponente di Orizzonte Comune, lo stesso progetto politico che a livello locale guida l’azione amministrativa e consiliare anche nella città di Alghero. Questo evento dimostra cosa significa fare politica con competenza, visione e capacità di programmare. Il Giro della Sardegna è il segno concreto di un modo di amministrare che non si ferma agli annunci, ma costruisce opportunità reali per i territori, soprattutto in bassa stagione. Cinque tappe, 830 chilometri, 25 squadre professionistiche, centinaia di atleti e addetti ai lavori, una macchina organizzativa imponente e una copertura mediatica straordinaria, con dirette televisive su Rai 2 e immagini diffuse in tutto il mondo: numeri che raccontano l’importanza dell’evento e il suo potenziale impatto sul turismo, sull’indotto economico e sull’immagine della Sardegna. Per una città come Alghero – prosegue Colledanchise – iniziative di questo livello significano destagionalizzazione, promozione del territorio, valorizzazione delle eccellenze locali e nuove opportunità concrete per imprese, operatori turistici e comunità. È esattamente la direzione che Orizzonte Comune indica da tempo. Il lavoro portato avanti dall’Assessorato regionale al Turismo, in sinergia con il mondo sportivo nazionale, dimostra come una guida politica forte, radicata nei territori e coerente nei valori, possa diventare un punto di riferimento credibile anche a livello regionale. Come Orizzonte Comune siamo orgogliosi di un progetto politico che cresce e si rafforza anche grazie a un riferimento regionale come Franco Cuccureddu. È la dimostrazione che quando la politica è guidata da competenza e determinazione, le scelte si trasformano in opportunità concrete per le comunità.



*Marco Colledanchise, consigliere comunale di Alghero Orizzonte Comune