Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroOpinioniTurismoGiro Sardegna occasione di promozione
Marco Colledanchise 11:44
L'opinione di Marco Colledanchise
Giro Sardegna occasione di promozione
<i>Giro Sardegna occasione di promozione</i>

Il ritorno in Sardegna del grande ciclismo professionistico, con il Giro della Sardegna 2026, rappresenta una straordinaria occasione di promozione, sviluppo turistico e visibilità internazionale per l’intera Isola e per i territori coinvolti, tra cui Alghero. Un risultato di grande valore che nasce da una visione politica chiara e condivisa, portata avanti dall’Assessore regionale al Turismo Franco Cuccureddu, esponente di Orizzonte Comune, lo stesso progetto politico che a livello locale guida l’azione amministrativa e consiliare anche nella città di Alghero. Questo evento dimostra cosa significa fare politica con competenza, visione e capacità di programmare. Il Giro della Sardegna è il segno concreto di un modo di amministrare che non si ferma agli annunci, ma costruisce opportunità reali per i territori, soprattutto in bassa stagione. Cinque tappe, 830 chilometri, 25 squadre professionistiche, centinaia di atleti e addetti ai lavori, una macchina organizzativa imponente e una copertura mediatica straordinaria, con dirette televisive su Rai 2 e immagini diffuse in tutto il mondo: numeri che raccontano l’importanza dell’evento e il suo potenziale impatto sul turismo, sull’indotto economico e sull’immagine della Sardegna. Per una città come Alghero – prosegue Colledanchise – iniziative di questo livello significano destagionalizzazione, promozione del territorio, valorizzazione delle eccellenze locali e nuove opportunità concrete per imprese, operatori turistici e comunità. È esattamente la direzione che Orizzonte Comune indica da tempo. Il lavoro portato avanti dall’Assessorato regionale al Turismo, in sinergia con il mondo sportivo nazionale, dimostra come una guida politica forte, radicata nei territori e coerente nei valori, possa diventare un punto di riferimento credibile anche a livello regionale. Come Orizzonte Comune siamo orgogliosi di un progetto politico che cresce e si rafforza anche grazie a un riferimento regionale come Franco Cuccureddu. È la dimostrazione che quando la politica è guidata da competenza e determinazione, le scelte si trasformano in opportunità concrete per le comunità.

*Marco Colledanchise, consigliere comunale di Alghero Orizzonte Comune
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:37
Salude&Trigu: bando per 100 eventi
L´evento lanciato nel Nord Sardegna descrive un network maturo, capace di connettere comunità, imprese e viaggiatori attraverso una rete di 100 eventi che coprono oltre 300 giornate tra aprile e dicembre
27/12Alghero una città sempre più fantasma
19/12Grandi eventi: nel 2026 oltre 22 milioni di euro
18/12Innovazione turismo e cultura: Open day
12/12Convention Bureau Alghero, affidato il servizio
14/12Mice destinazione Sardegna: presentazione
9/12Sardinian Roots, l´evento finale
3/12Sardinian Roots si conclude ad Oristano
3/12Debutta all’International Luxury Travel di Cannes
1/12Turismo digitale: il futuro è multi-piattaforma
20/11Autunno in Barbagia: Atzara e Ollolai
« indietro archivio turismo »
14 gennaio
«Ad Alghero sempre più locali diventano B&B»
14 gennaio
Einstein Telescope, bando per 6 posti di lavoro
14 gennaio
«Dal 1° gennaio 7500 algheresi senza medico»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)