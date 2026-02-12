Cor 11:46 Ecocentri: apertura non-stop ad Alghero Da lunedì prossimo 16 febbraio inizia il primo passo del nuovo appalto di igiene urbana della città di Alghero. La speranza è che si riesca a migliorare il servizio, basilare per il decoro di una città turistica



ALGHERO - Da lunedì prossimo 16 febbraio inizia il primo passo del nuovo appalto di igiene urbana della città di Alghero. Cambiano e si ampliano gli orari di apertura degli ecocentri di Galboneddu, Ungias-Galantè e Santa Maria la Palma, dove il servizio sarà attivo per tutti i giorni della settimana, compresa la domenica. A Galboneddu, con l’orario di apertura sarà dalle 07:00 alle 16:30. A Ungias Galantè i cancelli apriranno dalle 08:00 alle 18:00, mentre a Santa Maria La Palma l’orario sarà così definito: lunedì dalle 6:30 alle 12:30; martedì dalle 9:00 alle 15:00; mercoledì dalle 13:00 alle 19:00; giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 15:00; sabato e domenica dalle 8:00 alle 18:00.