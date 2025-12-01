Cor 17:37 Sottorete, esordio con sconfitta La Webproject Sottorete inaugura la nuova stagione con una sconfitta interna, la squadra algherese è stata superata 2-3 dall’Ermes Volley



ALGHERO - La Webproject Sottorete inaugura la nuova stagione con una sconfitta interna: domenica 30 novembre, alla palestra “Maria Carta” di Alghero, la squadra algherese è stata superata 2-3 dall’Ermes Volley. I parziali (25-18, 21-25, 20-25, 25-23, 11-15) mostrano un andamento altalenante, con una Sottorete efficace a tratti ma penalizzata da troppi errori nei momenti decisivi. Dopo un primo set convincente, la squadra ha perso continuità, soprattutto al servizio e in attacco, fino al tie-break che ha consegnato la vittoria agli ospiti.



Nel post gara il tecnico Enrico Granese commenta senza giri di parole: «La gara è andata male, non solo per il risultato ma per il gioco espresso in campo. Troppi errori, in battuta e in attacco, e soprattutto una squadra svogliata. È vero, ci sono diversi innesti nuovi ed era la prima del campionato, bisognava rompere il ghiaccio, ma la prestazione non mi è piaciuta. Qualche cosa buona l’abbiamo fatta, ma le ombre sono state più delle luci».



Granese valuta anche il livello dell’avversario: «Affrontavamo una squadra niente male, però se avessimo giocato con la testa sulle spalle e fatto ciò che sapevamo, avremmo potuto vincere senza complicarci la vita. Ora dobbiamo mettere testa per le prossime partite e tornare sulla strada giusta». La classifica del girone resta comunque corta. La Sottorete lavorerà questa settimana per ritrovare ordine, concentrazione e continuità. Il campionato è appena iniziato e c’è tempo per rimettersi in carreggiata.