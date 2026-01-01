Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportPallavolo › Sottorete batte Time Out Olbia
Cor 12:12
Sottorete batte Time Out Olbia
Domenica 11 gennaio, presso la palestra delle Scuole Medie "Maria Carta" di Alghero, la formazione di casa si è imposta con un rotondo 3-0 sulla Time Out Olbia nella gara valida per la sesta giornata
Sottorete batte Time Out Olbia

ALGHERO – Prosegue la marcia della Webproject Sottorete nel campionato maschile di Prima Divisione provinciale. Ieri sera, domenica 11 gennaio, presso la palestra delle Scuole Medie "Maria Carta" di Alghero, la formazione di casa si è imposta con un rotondo 3-0 sulla Time Out Olbia nella gara valida per la sesta giornata.

La gara Il match ha visto gli algheresi controllare il gioco sin dalle prime battute, chiudendo la pratica in tre set con i parziali di 25/13, 25/20 e 25/18. Con questo successo, la Webproject Sottorete consolida il terzo posto in classifica con 10 punti, frutto di tre vittorie e una sconfitta al tie-break nelle quattro gare fin qui disputate (con due turni ancora da recuperare).

Le dichiarazioni Al termine dell'incontro, l’allenatore Enrico Granese ha commentato così la prestazione della squadra: «Partita abbastanza tranquilla, siamo sempre andati bene, in controllo. Anche se abbiamo avuto dei cali per via la squadra davanti, è una squadra giovane, non male, ma paga molto di esperienza, però noi venendo una squadra, diciamo, poco organizzata, ci siamo fatti, come al solito, lasciavamo andare un po' di cose, però per il resto abbiamo vinto tranquillamente, senza alcun problema. Adesso vediamo un po' cosa con le prossime partite»
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16/12Gymnasium Volley Alghero: settimana pesante
12/12La Sottorete vince contro Silvio Pellico
10/12Web Project Sottorete conquista i primi tre punti
9/12Gymnasium senza campo: sconfitta e polemiche
2/12Sottorete, esordio con sconfitta
1/12 Gymnasium Volley Alghero: doppia vittoria
30/7Alghero tappa regionale del beach volley
1/7Al Lido di Alghero il Summerbeach Village
7/6Summer Camp con Aliva Volley Alghero
21/5Sottorete perde e chiude la stagione a Cagliari
« indietro archivio pallavolo »
12 gennaio
«Demolire il Palacongressi»
12 gennaio
Incendi dolosi ad Alghero: interessato il Ministero
12 gennaio
Capo Caccia il falco delle Baleari



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)