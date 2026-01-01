Cor 12:12 Sottorete batte Time Out Olbia Domenica 11 gennaio, presso la palestra delle Scuole Medie "Maria Carta" di Alghero, la formazione di casa si è imposta con un rotondo 3-0 sulla Time Out Olbia nella gara valida per la sesta giornata



ALGHERO – Prosegue la marcia della Webproject Sottorete nel campionato maschile di Prima Divisione provinciale. Ieri sera, domenica 11 gennaio, presso la palestra delle Scuole Medie "Maria Carta" di Alghero, la formazione di casa si è imposta con un rotondo 3-0 sulla Time Out Olbia nella gara valida per la sesta giornata.



La gara Il match ha visto gli algheresi controllare il gioco sin dalle prime battute, chiudendo la pratica in tre set con i parziali di 25/13, 25/20 e 25/18. Con questo successo, la Webproject Sottorete consolida il terzo posto in classifica con 10 punti, frutto di tre vittorie e una sconfitta al tie-break nelle quattro gare fin qui disputate (con due turni ancora da recuperare).



Le dichiarazioni Al termine dell'incontro, l’allenatore Enrico Granese ha commentato così la prestazione della squadra: «Partita abbastanza tranquilla, siamo sempre andati bene, in controllo. Anche se abbiamo avuto dei cali per via la squadra davanti, è una squadra giovane, non male, ma paga molto di esperienza, però noi venendo una squadra, diciamo, poco organizzata, ci siamo fatti, come al solito, lasciavamo andare un po' di cose, però per il resto abbiamo vinto tranquillamente, senza alcun problema. Adesso vediamo un po' cosa con le prossime partite»