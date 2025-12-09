Cor 7:47 Gymnasium Volley Alghero: settimana pesante Settimana densa di impegni per la Gymnasium Volley Alghero, scesa in campo in sette gare ufficiali tra Serie D, Seconda Divisione e settore giovanile, con risultati distribuiti su più categorie



ALGHERO - Il programma si è aperto martedì 9 dicembre a Porto Torres, dove la Seconda Divisione, guidata da Pasqualino Sotgia, ha superato il Quadrifoglio Volley con un netto 0-3 (15/25, 20/25, 18/25), portando a casa tre punti importanti in trasferta. Giovedì 11, a Sassari, l’Under 16 Girone B (Gialla), seguita da Elisa Marcomini, è stata impegnata contro la Pgs Gioins, uscendo sconfitta per 3-0 (25/18, 25/17, 25/19) in una gara che ha messo in evidenza il maggiore tasso di esperienza delle avversarie.



Venerdì 12, a Olmedo, l’Under 14, allenata da Veronica Contene, ha disputato il derby contro l’Alivavolley, chiuso sul 3-0 per la formazione avversaria (25/12, 25/7, 25/6). Sabato 13 doppio impegno a Fertilia. Nel pomeriggio l’Under 13, guidata da Daniela Sechi, ha giocato una partita equilibrata contro il Maresport, persa per 2-1 (20/25, 25/22, 23/25), mentre in serata l’Under 16 Girone B, sempre sotto la guida di Elisa Marcomini, è tornata in campo contro la stessa Maresport, cedendo per 0-3 dopo un primo set deciso ai vantaggi (25/27, 16/25, 18/25). Domenica mattina, a Sorso, l’Under 16 Girone A (Rossa), allenata da Pasqualino Sotgia, ha centrato una vittoria esterna per 0-3 (16/25, 11/25, 19/25), gestendo la gara con continuità e ampie rotazioni.



Nel pomeriggio, a Oliena, è arrivata anche la vittoria della Serie D, allenata da Pasqualino Sotgia, che nella 7ª giornata del Girone C si è imposta sull’Astor Volley per 0-3 (13/25, 17/25, 13/25), confermando il buon momento della squadra in campionato. Una settimana intensa, distribuita su più campi e categorie, che restituisce l’immagine di una società impegnata su più livelli, con il lavoro quotidiano che continua a essere il filo conduttore del progetto Gymnasium.