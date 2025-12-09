 Skin ADV
Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroSportPallavolo › Gymnasium Volley Alghero: settimana pesante
Cor 7:47
Gymnasium Volley Alghero: settimana pesante
Settimana densa di impegni per la Gymnasium Volley Alghero, scesa in campo in sette gare ufficiali tra Serie D, Seconda Divisione e settore giovanile, con risultati distribuiti su più categorie
Gymnasium Volley Alghero: settimana pesante

ALGHERO - Il programma si è aperto martedì 9 dicembre a Porto Torres, dove la Seconda Divisione, guidata da Pasqualino Sotgia, ha superato il Quadrifoglio Volley con un netto 0-3 (15/25, 20/25, 18/25), portando a casa tre punti importanti in trasferta. Giovedì 11, a Sassari, l’Under 16 Girone B (Gialla), seguita da Elisa Marcomini, è stata impegnata contro la Pgs Gioins, uscendo sconfitta per 3-0 (25/18, 25/17, 25/19) in una gara che ha messo in evidenza il maggiore tasso di esperienza delle avversarie.

Venerdì 12, a Olmedo, l’Under 14, allenata da Veronica Contene, ha disputato il derby contro l’Alivavolley, chiuso sul 3-0 per la formazione avversaria (25/12, 25/7, 25/6). Sabato 13 doppio impegno a Fertilia. Nel pomeriggio l’Under 13, guidata da Daniela Sechi, ha giocato una partita equilibrata contro il Maresport, persa per 2-1 (20/25, 25/22, 23/25), mentre in serata l’Under 16 Girone B, sempre sotto la guida di Elisa Marcomini, è tornata in campo contro la stessa Maresport, cedendo per 0-3 dopo un primo set deciso ai vantaggi (25/27, 16/25, 18/25). Domenica mattina, a Sorso, l’Under 16 Girone A (Rossa), allenata da Pasqualino Sotgia, ha centrato una vittoria esterna per 0-3 (16/25, 11/25, 19/25), gestendo la gara con continuità e ampie rotazioni.

Nel pomeriggio, a Oliena, è arrivata anche la vittoria della Serie D, allenata da Pasqualino Sotgia, che nella 7ª giornata del Girone C si è imposta sull’Astor Volley per 0-3 (13/25, 17/25, 13/25), confermando il buon momento della squadra in campionato. Una settimana intensa, distribuita su più campi e categorie, che restituisce l’immagine di una società impegnata su più livelli, con il lavoro quotidiano che continua a essere il filo conduttore del progetto Gymnasium.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
12/12La Sottorete vince contro Silvio Pellico
10/12Web Project Sottorete conquista i primi tre punti
9/12Gymnasium senza campo: sconfitta e polemiche
2/12Sottorete, esordio con sconfitta
1/12 Gymnasium Volley Alghero: doppia vittoria
30/7Alghero tappa regionale del beach volley
1/7Al Lido di Alghero il Summerbeach Village
7/6Summer Camp con Aliva Volley Alghero
21/5Sottorete perde e chiude la stagione a Cagliari
13/5Web Project Sottorete, sconfitta casalinga
« indietro archivio pallavolo »
16 dicembre
Maxi tamponamento, traffico in tilt ad Alghero
16 dicembre
Ita Airways e Volotea, schiaffo ad Alghero
16 dicembre
Alghero Sud festeggia 10 anni. «Nuovo impegno per il quartiere»



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)