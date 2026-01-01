S.A. 9:39 Appalto rifiuti: sindacato chiama Cacciotto Rispetto della graduatoria e futuro occupazionale degli stagionali: è quanto chiede la Fiadel che chiede un incontro urgente con il sindaco Cacciotto, l'assessore Selva e il presidente della Commissione Ambiente Mulas







Oggi, a fronte dell’avvio di assunzioni a tempo indeterminato, la FIADEL ritiene non più rinviabile quella che definiscono una scelta di responsabilità: «il Sindaco e tutti gli organi competenti devono farsi carico dell’impegno di garantire che il passaggio verso il tempo indeterminato avvenga partendo dagli stagionali inseriti nella graduatoria. Si tratta di lavoratori e lavoratrici che hanno già maturato esperienza sul campo e che, da anni, garantiscono un servizio essenziale alla città. Ignorare questa graduatoria significherebbe cancellare diritti, sacrifici e accordi già sottoscritti» si legge nella nota.



La FIADEL, attraverso il suo segretario territoriale si rivolge pubblicamente al sindaco Cacciotto, all’assessore all’Ambiente Selva e al presidente della Commissione Ambiente Mulas, chiedendo loro «un impegno chiaro, politico e istituzionale affinché venga garantito il pieno rispetto della graduatoria per le assunzioni stagionali e gli stagionali siano inseriti in graduatoria e abbiano priorità nel passaggio a tempo indeterminato; non vengano disattesi gli accordi sindacali che hanno regolato tali inserimenti; nessun lavoratore venga penalizzato o scavalcato in modo ingiusto in questa fase di transizione». Allo stesso tempo, la FIADEL chiede un incontro urgente con il primo cittadino e l’Amministrazione comunale, per affrontare direttamente questa situazione e individuare soluzioni concrete che diano certezze ai lavoratori coinvolti. «Questa non è una polemica – dichiara Delrio – ma una richiesta di responsabilità. È una questione di rispetto e correttezza verso chi lavora e verso chi oggi vive nell’incertezza, aspettando risposte che incidono direttamente sulla dignità personale e sul futuro della propria famiglia».



Foto d'archivio ALGHERO - La fase di conclusione dell’attività della società Alghero Ambiente, che ha gestito il servizio di nettezza urbana, sta generando forte preoccupazione tra i lavoratori e, in particolare, tra coloro che risultano inseriti nella graduatoria per le assunzioni stagionali, definita sulla base di uno specifico accordo sindacale. Su questa vicenda interviene la FIADEL, per voce del segretario territoriale Stefano Delrio, che richiama l’attenzione delle istituzioni sul rispetto degli impegni assunti e sulla necessità di tutelare chi, da anni, vive di lavoro stagionale in attesa della stabilizzazione contrattuale. La questione era già stata segnalata dal consigliere comunale della Lega Michele Pais [ LEGGI ].Oggi, a fronte dell’avvio di assunzioni a tempo indeterminato, la FIADEL ritiene non più rinviabile quella che definiscono una scelta di responsabilità: «il Sindaco e tutti gli organi competenti devono farsi carico dell’impegno di garantire che il passaggio verso il tempo indeterminato avvenga partendo dagli stagionali inseriti nella graduatoria. Si tratta di lavoratori e lavoratrici che hanno già maturato esperienza sul campo e che, da anni, garantiscono un servizio essenziale alla città. Ignorare questa graduatoria significherebbe cancellare diritti, sacrifici e accordi già sottoscritti» si legge nella nota.La FIADEL, attraverso il suo segretario territoriale si rivolge pubblicamente al sindaco Cacciotto, all’assessore all’Ambiente Selva e al presidente della Commissione Ambiente Mulas, chiedendo loro «un impegno chiaro, politico e istituzionale affinché venga garantito il pieno rispetto della graduatoria per le assunzioni stagionali e gli stagionali siano inseriti in graduatoria e abbiano priorità nel passaggio a tempo indeterminato; non vengano disattesi gli accordi sindacali che hanno regolato tali inserimenti; nessun lavoratore venga penalizzato o scavalcato in modo ingiusto in questa fase di transizione». Allo stesso tempo, la FIADEL chiede un incontro urgente con il primo cittadino e l’Amministrazione comunale, per affrontare direttamente questa situazione e individuare soluzioni concrete che diano certezze ai lavoratori coinvolti. «Questa non è una polemica – dichiara Delrio – ma una richiesta di responsabilità. È una questione di rispetto e correttezza verso chi lavora e verso chi oggi vive nell’incertezza, aspettando risposte che incidono direttamente sulla dignità personale e sul futuro della propria famiglia».Foto d'archivio