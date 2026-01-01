Cor 13:01 Forestazione urbana, interventi a Sassari Forestazione urbana e parchi, via ai lavori in via Roma, a Monserrato e al Sacro Cuore. «Più verde in città per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici nelle aree urbane»



SASSARI - Ripartiranno presto i lavori per il completamento dell’intervento di forestazione urbana lungo l’asse principale del centro storico e del quartiere ottocentesco, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica nell’ambito del Programma sperimentale per l’adattamento ai cambiamenti climatici nei centri urbani. «L’iniziativa si inserisce in una strategia più ampia di miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica degli spazi pubblici cittadini, finalizzata a contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici, ridurre le isole di calore e incrementare il verde urbano, con benefici diretti per la salute e il benessere della comunità», spiega il vicesindaco e assessore alla Transizione ecologica, Salvaguardia del territorio e Decoro urbano, Pierluigi Salis.



I lavori prevedono il completamento dell’ampliamento delle aiuole nell’ultimo tratto di via Asproni e la messa a dimora di nuovi alberi di diverse specie, selezionate in base alle caratteristiche climatiche e urbanistiche del contesto. La messa a dimora di nuovi alberi interesserà anche piazza Castello e via Roma dove, al momento, non è prevista la rimozione dei dehors attualmente presenti, che resteranno quindi pienamente fruibili. «In questo modo sarà garantita una maggiore continuità del verde lungo l’asse principale urbano, nel rispetto delle attività esistenti», aggiunge l’assessore, mentre per il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, «l’intervento rappresenta un ulteriore passo verso una città più sostenibile, resiliente e attenta alla qualità della vita dei cittadini».



In rampa di lancio anche altri due interventi sul patrimonio verde cittadino: la riqualificazione e messa in sicurezza del parco della chiesa del Sacro Cuore e i lavori di gestione e manutenzione del parco storico di Monserrato. Per il Sacro Cuore sono stati stanziati 100 mila euro per la riorganizzazione dei flussi pedonali e la rimozione delle interferenze con le aree di sosta e di transito delle auto, il ripristino delle pavimentazioni in autobloccanti, l’incremento e il miglioramento dell’erba e la funzionalità dell’irrigazione. Prevista la realizzazione di nuove aree ombreggiate, con effetti positivi per l’avifauna, la qualità dell’aria e la mitigazione dell’effetto isola di calore. Parte delle superfici impermeabili sarà sostituita con materiali drenanti, che favoriscono l’infiltrazione delle acque meteoriche e la gestione più sostenibile del ciclo idrico urbano.



Per i lavori a Monserrato l’importo complessivo è di 145 mila euro. L’intervento prevede il ripristino delle pavimentazioni nel sistema degli ingressi, con particolare attenzione all’accessibilità per le persone con disabilità e alla corretta regimentazione delle acque meteoriche superficiali. È prevista la riapertura al pubblico del lotto del parco più a nord, alle spalle della Torre e lungo il confine con la lottizzazione adiacente, nonché il recupero del percorso che collega il Tempietto delle Acque alla Torre, lungo la scarpata. La realizzazione della staccionata lungo la scarpata persegue un duplice obiettivo: incrementare la sicurezza dei visitatori e tutelare le aree naturali più sensibili