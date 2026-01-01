S.A. 21:35 Rinnovabili: nuovo iter autorizzazioni La Giunta ha approvato il documento tecnico, allegato alla deliberazione, che definisce le modalità operative, le fasi e i tempi della VIA di competenza regionale quando questa è ricompresa nel procedimento di Autorizzazione unica



CAGLIARI - La Giunta regionale, su proposta dell’assessora della Difesa dell’Ambiente, di concerto con l’assessore dell’Industria, ha approvato l’integrazione alle Linee guida regionali sull’Autorizzazione unica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, disciplinando in modo puntuale lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) all’interno del procedimento autorizzativo unico, in attuazione del D.Lgs. n. 190/2024 e della normativa regionale vigente. La deliberazione si inserisce nel quadro di aggiornamento delle procedure amministrative regionali alla luce della recente normativa nazionale in materia di energia rinnovabile, con l’obiettivo di garantire certezza dei procedimenti, rigore istruttorio e piena integrazione delle valutazioni ambientali, assicurando al contempo il rispetto delle tempistiche previste.



In particolare, la Giunta ha approvato il documento tecnico, allegato alla deliberazione, che definisce le modalità operative, le fasi e i tempi della VIA di competenza regionale quando questa è ricompresa nel procedimento di Autorizzazione unica. Viene così confermato il principio dell’integrazione procedurale, secondo cui l’esito positivo della conferenza di servizi consente il rilascio di un unico provvedimento comprensivo anche della valutazione ambientale. La deliberazione attribuisce inoltre mandato alle Direzioni generali competenti di elaborare, entro 120 giorni, una disciplina specifica sull’effetto cumulo derivante dalla realizzazione di più impianti della medesima tipologia nello stesso contesto territoriale, tenendo conto di criteri quali la tipologia impiantistica, l’ampiezza dell’intorno territoriale, i legami tra soggetti proponenti e l’arco temporale di presentazione delle istanze.