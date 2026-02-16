Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesardegnaPoliticaSicurezza › «41bis, serve una voce unitaria dall´Isola»
S.A. 13:11
«41bis, serve una voce unitaria dall´Isola»
Lo dichiara Marco Tedde, esponente di Forza Italia, intervenendo nel dibattito sul trasferimento dei boss nelle carceri isolane
«41bis, serve una voce unitaria dall´Isola»

CAGLIARI - «Le parole dell’ex ministro dell’Interno Beppe Pisanu confermano ciò che da tempo sosteniamo: la decisione di concentrare in Sardegna un numero così elevato di detenuti in regime di 41 bis è grave, unilaterale e merita una profonda revisione nelle sedi istituzionali competenti». Lo dichiara Marco Tedde, esponente di Forza Italia, intervenendo nel dibattito sul trasferimento dei boss nelle carceri isolane. «Pisanu indica con chiarezza la strada: meno propaganda e più iniziativa parlamentare. È esattamente ciò che occorre fare oggi. Per questo riteniamo fondamentale sostenere le proposte di modifica normativa già depositate in Parlamento dall’onorevole Pietro Pittalis e dal senatore Marco Meloni».

«Si tratta di iniziative legislative che, pur provenendo da esponenti politici collocati su fronti contrapposti, vanno nella stessa direzione: evitare un utilizzo distorto e squilibrato del 41 bis che finisca per penalizzare in modo sproporzionato la Sardegna, trasformandola in una terra di concentrazione carceraria». Tedde sottolinea come la questione non riguardi la messa in discussione dello strumento del 41 bis, «che resta un presidio fondamentale nella lotta alle mafie», ma la necessità di garantire una distribuzione equa dei detenuti sul territorio nazionale e il pieno coinvolgimento delle istituzioni regionali.

«Su questa partita non esistono primogeniture, non esistono colori né bandiere di partito. È una battaglia che riguarda l’intera Sardegna e che tutta la politica, insieme a tutti i sardi, deve portare avanti per salvaguardare la sicurezza, l’equilibrio sociale e l’immagine della nostra Isola».
«È necessario che maggioranza e opposizione, in Consiglio regionale, sostengano congiuntamente le iniziative legislative di Pittalis e Meloni, promuovendo un atto unitario che chieda al Parlamento di intervenire per riequilibrare la situazione». «Di fronte a una scelta che incide sul futuro della Sardegna – conclude Tedde – non servono divisioni né propaganda, ma responsabilità istituzionale e una strategia condivisa. La Sardegna merita rispetto e una risposta politica unitaria».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
16/2/2026
41 bis, risoluzione di maggioranza ad Alghero
«Ferma opposizione alla decisione del Governo nazionale di destinare soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, sottoposti al regime del 41 bis, alle strutture carcerarie della Sardegna»
16/2/2026
41-bis, si rispetti una proporzionalità territoriale
Il 41-bis non si discute. Ma la sua concentrazione in Sardegna deve rispettare un principio di proporzionalità territoriale
18:33
Carabinieri: concorso per 898 Marescialli
I vincitori del concorso, ammessi al 16° Corso Triennale Allievi Marescialli, frequenteranno un periodo di formazione della durata di tre anni, che prevede lo svolgimento di corsi militari e universitari ad indirizzo giuridico-amministrativo. Domande entro il 19 marzo
15/2Alghero, controlli a tappeto in città
12/2A Sassari il primo Centro antiviolenza per le donne
12/2«Si cerca nuova sede e pronte risorse»
12/2Nasce Coordinamento Operativo Regionale Barracelli
12/2«Il Comune trovi una sede alternativa»
11/2Caserma a pezzi e stop mensa. Pompieri: soluzioni o andiamo via
10/2Allarme sicurezza: i Riformatori chiedono un report ufficiale
9/2FdI a Cacciotto: basta parlare di percezione
9/2Sicurezza ad Alghero: servono risposte concrete
9/2Rapine: Cacciotto predica serietà e fiducia
« indietro archivio sicurezza »
18 febbraio
Ad Alghero corsa notturna in Aeroporto
18 febbraio
Ferrovie, vertice ad Alghero per il rilancio
18 febbraio
Serbia, Albania e ora Macedonia. Lubrano: Alghero è deprezzata



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)