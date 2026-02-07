Alguer.it
Rapine: Cacciotto predica serietà e fiducia
«Esprimo piena e incondizionata fiducia nell´operato delle forze dell´ordine. Troppi parlano a sproposito, brandendo il tema della sicurezza quale fosse un´emergenza o a convenienza politica. Evidentemente non hanno mai vissuto in contesti nei quali davvero c´è da avere paura ad uscire di casa»: durissimo il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto
Rapine: Cacciotto predica serietà e fiducia

ALGHERO - «Questo tipo di indagini richiedono pazienza, seguire indizi e costruire un solido quadro accusatorio. Sono in continuo contatto con la Prefettura, la Questura e i Carabinieri. Sono tutti al lavoro e li ringrazio per quanto stanno facendo sia per assicurare alla giustizia il rapinatore seriale, sia per le indagini condotte in relazione alle auto bruciate. Episodi non collegati uno all'altro, in ogni caso gravi e da contrastare con decisione. Questo non significa minimizzare quanto accaduto. È evidente che un problema esiste e va affrontato con serietà, determinazione e strumenti adeguati, ma senza strumentalizzazioni e senza creare un clima di allarme che non giova a nessuno».

Così interviene il sindaco di Alghero, Raimon do Cacciotto, sotto pressione dopo l'escalation di criminalità registrata negli ultimi tempi in città. «Quello delle auto bruciate è l'unico reato, comune anche ad altri paesi e città sarde, in crescita rispetto ad un quadro che complessivamente vede in città una diminuzione dei reati rispetto all'anno precedente e un quadro generale migliorativo, come emerso anche nell'ultima riunione del Comitato Ordine e Sicurezza. Non abbassiamo certamente la guardia. Continuiamo a fare tutta la nostra parte, a lavorare in sinergia con le forze dell'ordine e continuiamo l'importante lavoro per potenziare il nostro corpo di polizia locale».

«A breve arriverà all'attenzione della commissione consiliare competente anche il regolamento per la sorveglianza condivisa per realizzare un sistema di videosorveglianza integrato, capace di mettere in rete pubblico e privato e di supportare in modo efficace l’azione delle forze dell’ordine nel presidio del territorio. Confidiamo, inoltre, che il governo capisca finalmente la necessità di rafforzare gli organici delle forze dell'ordine sul territorio ad iniziare dalla Polizia di Stato che, anche ad Alghero, ha avuto negli anni una importante diminuzione dell'organico. Questo chiediamo con insistenza al ministro Piantendosi, ormai da diverso tempo» chiude il sindaco di Alghero.
