Cor 18:03 Allarme sicurezza: i Riformatori chiedono un report ufficiale Antonello Muroni, Maria Vittoria Porcu, Nicola Salvio, Rodolfo Valentino e Alessandro Balzani: Da troppi mesi le pagine di cronaca riguardanti la città di Alghero riportano episodi che alimentano una crescente sensazione di insicurezza. Rapine a mano armata nelle attività commerciali, vetrine spaccate, auto incendiate e quant’altro. Una sequenza continua di fatti che sta minando la serenità della nostra comunità



ALGHERO - C«omprendiamo che il sindaco continui a sostenere pubblicamente che Alghero sia una città sicura, che l’Amministrazione sarebbe “sempre sul pezzo” e che, a suo dire, i “reati siano in calo”. Una narrazione rassicurante, che però stride sempre più in modo evidente con ciò che gli algheresi vivono e percepiscono ogni giorno».



Noi Riformatori, invece, con la dovuta prudenza, non abbiamo alcuna intenzione di minimizzare o, al contrario, di rincorrere allarmismi. Ma abbiamo il dovere politico e istituzionale di chiedere, e riteniamo sia necessario, che il sindaco presenti alla città, con dati certi, report ufficiali e, magari in una conferenza stampa dedicata, la documentazione che dimostrerebbe quanto da lui affermato. Perché gli algheresi hanno paura, paura di ritrovarsi l’auto bruciata sotto casa, paura di trovarsi in un supermercato quando entra un rapinatore armato, paura che l’ennesimo atto vandalico colpisca loro o la loro attività.



«Esattamente un anno fa lanciammo lo stesso allarme, ma da allora, purtroppo, la situazione non è migliorata. Anzi, i fatti di queste settimane confermano un problema che non può essere derubricato a episodio isolato ogni volta che accade. Oggi assistiamo a risposte rassicuranti che non bastano più. Riteniamo necessario che il Sindaco dimostri ufficialmente che “i reati sono in calo”, perché dire che “non bisogna strumentalizzare”, a nostro avviso, significa non cogliere la gravità del clima che si respira in città» chiude il coordinamento cittadino dei Riformatori Sardi

Antonello Muroni, Maria Vittoria Porcu, Nicola Salvio, Rodolfo Valentino e Alessandro Balzani.