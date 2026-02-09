Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaSicurezza › Allarme sicurezza: i Riformatori chiedono un report ufficiale
Cor 18:03
Allarme sicurezza: i Riformatori chiedono un report ufficiale
Antonello Muroni, Maria Vittoria Porcu, Nicola Salvio, Rodolfo Valentino e Alessandro Balzani: Da troppi mesi le pagine di cronaca riguardanti la città di Alghero riportano episodi che alimentano una crescente sensazione di insicurezza. Rapine a mano armata nelle attività commerciali, vetrine spaccate, auto incendiate e quant’altro. Una sequenza continua di fatti che sta minando la serenità della nostra comunità
Allarme sicurezza: i Riformatori chiedono un report ufficiale

ALGHERO - C«omprendiamo che il sindaco continui a sostenere pubblicamente che Alghero sia una città sicura, che l’Amministrazione sarebbe “sempre sul pezzo” e che, a suo dire, i “reati siano in calo”. Una narrazione rassicurante, che però stride sempre più in modo evidente con ciò che gli algheresi vivono e percepiscono ogni giorno».

Noi Riformatori, invece, con la dovuta prudenza, non abbiamo alcuna intenzione di minimizzare o, al contrario, di rincorrere allarmismi. Ma abbiamo il dovere politico e istituzionale di chiedere, e riteniamo sia necessario, che il sindaco presenti alla città, con dati certi, report ufficiali e, magari in una conferenza stampa dedicata, la documentazione che dimostrerebbe quanto da lui affermato. Perché gli algheresi hanno paura, paura di ritrovarsi l’auto bruciata sotto casa, paura di trovarsi in un supermercato quando entra un rapinatore armato, paura che l’ennesimo atto vandalico colpisca loro o la loro attività.

«Esattamente un anno fa lanciammo lo stesso allarme, ma da allora, purtroppo, la situazione non è migliorata. Anzi, i fatti di queste settimane confermano un problema che non può essere derubricato a episodio isolato ogni volta che accade. Oggi assistiamo a risposte rassicuranti che non bastano più. Riteniamo necessario che il Sindaco dimostri ufficialmente che “i reati sono in calo”, perché dire che “non bisogna strumentalizzare”, a nostro avviso, significa non cogliere la gravità del clima che si respira in città» chiude il coordinamento cittadino dei Riformatori Sardi
Antonello Muroni, Maria Vittoria Porcu, Nicola Salvio, Rodolfo Valentino e Alessandro Balzani.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9/2/2026
Rapine: Cacciotto predica serietà e fiducia
«Esprimo piena e incondizionata fiducia nell´operato delle forze dell´ordine. Troppi parlano a sproposito, brandendo il tema della sicurezza quale fosse un´emergenza o a convenienza politica. Evidentemente non hanno mai vissuto in contesti nei quali davvero c´è da avere paura ad uscire di casa»: durissimo il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto
9/2/2026
Sicurezza ad Alghero: servono risposte concrete
Carta, Gadoni, Lombardi e Boette (Lega Alghero): Fiducia nelle istituzioni, ma è necessario un piano di sicurezza urbano
9/2/2026
FdI a Cacciotto: basta parlare di percezione
È paradossale sentire il Sindaco che parla di “città sicura” e di percezione sbagliata dei cittadini, mentre chiede al Governo di mandare più agenti: così Pino Cardi – Coordinatore cittadino FdI e Alessandro Cocco – Capogruppo consiliare
9/2/2026
«Allarme sicurezza, basta minimizzare»
Presa di posizione netta del Presidente della V Commissine Consiliare Christian Mulas: Non si può continuare a minimizzare o a considerare questi fatti come singoli episodi isolati. La ripetizione di incendi di auto in diverse zone della città e il susseguirsi di rapine dimostrano che esiste un problema reale ad Alghero
7/2«Alghero insicura, servono prevenzione e controllo»
6/2Alghero città sicura, respingo letture distorte
5/2«Subito un piano sicurezza per la città»
5/2«Rapine e vandali, Alghero non è più sicura»
4/241bis, appello Todde: «mobilitiamoci per la Sardegna»
2/2Passi sicuri per le strade di Alghero
30/1Piano Protezione Civile verso l'Aula ad Alghero
28/1Mafia: Commissione di inchiesta nell'Isola
26/1Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza
22/1Pochi agenti: Di Nolfo accusa il Governo
« indietro archivio sicurezza »
10 febbraio
Olive, sfondata la vetrata nella notte
10 febbraio
Alghero: al Civile di celebra la Giornata mondiale del Malato
9 febbraio
Trony, ił rapinatore mascherato colpisce ancora



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)