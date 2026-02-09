Alguer.it
S.A. 9:41
«Si cerca nuova sede e pronte risorse»
In questi giorni, infatti, il sindaco Raimondo Cacciotto, in accordo con il Comando Provinciale, ha disposto i sopralluoghi alla presenza dei tecnici comunali per verificare alcuni locali nella disponibilità dell’Amministrazione da utilizzare come soluzione alternativa e temporanea
ALGHERO - «Ad Alghero l’Amministrazione comunale e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sono in contatto da giorni per individuare la migliore soluzione che garantisca il presidio del comando locale nel pieno dell'operatività e in un contesto consono all'esercizio del proprio servizio. Lo spostamento temporaneo in altro sito è funzionale all'esecuzione dei lavori necessari a superare i problemi riscontrati nell'attuale caserma». La replica di Porta Terra segue l'"ultimatum" del sindacato Conapo per le gravi criticità della struttura di via Napoli, nel quartiere della Pietraia [LEGGI].

In questi giorni, infatti, il sindaco Raimondo Cacciotto, in accordo con il Comando Provinciale, ha disposto i sopralluoghi alla presenza dei tecnici comunali per verificare alcuni locali nella disponibilità dell’Amministrazione da utilizzare come soluzione alternativa e temporanea. Pronte anche le risorse, 90 mila euro, da spendere per gli interventi di manutenzione nella caserma di via Napoli. Le soluzioni ipotizzate da Comune e Comando dei Vigili sono in questi giorni al vaglio, per cui è ipotizzabile che a breve venga individuata la migliore delle sedi temporanee che consenta nel frattempo di eseguire i lavori nella Caserma. Il tema era stato affrontato dal sindaco Raimondo Cacciotto e dal Comandante Provinciale Ing. Emanuele Gissi nel corso di un incontro a Porta Terra svolto nel mese di gennaio a cui si sta dando seguito.
