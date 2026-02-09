Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroCronacaSicurezza › Caserma a pezzi e stop mensa. Pompieri: soluzioni o andiamo via
S.A. 20:40
Caserma a pezzi e stop mensa
Pompieri: soluzioni o andiamo via
Gli ambienti di via Napoli sono oggi interdetti per ragioni di salubrità e sicurezza, lasciando gli uomini del 115 senza un posto dove consumare il pasto di servizio. Ultimatum del sindacato: se non si trova una soluzione immediata e dignitosa, il personale deve essere trasferito altrove
Caserma a pezzi e stop mensa. Pompieri: soluzioni o andiamo via

ALGHERO - Esiste un limite oltre il quale il senso del dovere si scontra con la dignità del lavoratore e la salubrità dei luoghi di lavoro. Inizia così la denuncia a mezzo stampa del segretario provinciale Conapo, Pietro Nurra. Quel limite, per il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero, sembra essere stato superato lo scorso 3 febbraio, quando dal soffitto della cucina si è staccata una porzione di laterizio e intonaco. Un crollo che è solo l’ultimo atto di un’agonia logistica che dura da anni e che ora vede il sindacato autonomo Conapo passare all’offensiva. L’O.S. Conapo ha inviato una chiara e inequivocabile nota al Comandante provinciale, al Prefetto e al sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto – dichiara Nurra. Il quadro descritto è quello di una struttura che continua a cadere a pezzi sotto i colpi di uno «stillicidio di infiltrazioni idriche presenti da giorni nei locali attigui adibiti a cucina, sala mensa e segreteria». Ambienti oggi interdetti per ragioni di salubrità e sicurezza sul luogo di lavoro, lasciando gli uomini del 115 senza un posto dove consumare il pasto di servizio.

La questione non è nuova. Era già stata sollevata in passato da esponenti della maggioranza consiliare, ma oggi la misura è colma. Nurra rifiuta la definizione di “emergenza”: l’emergenza è quella che i pompieri affrontano per strada; questa è invece «una prolungata e inadeguata manutenzione». Un paradosso burocratico corrosivo: se i Vigili del Fuoco dovessero controllare un luogo pubblico in queste condizioni, norma alla mano, lo farebbero chiudere all’istante. «Nostro malgrado – dichiara Pietro Nurra – non abbiamo purtroppo avuto notizia, da parte dell’Amministrazione comunale, della possibilità di individuare soluzioni alternative, neppure temporanee, per la fruizione del pasto – quali, a titolo esemplificativo, locali messi a disposizione dalla Pro Loco o da enti analoghi, istituti scolastici o, in alternativa, strutture ricettive o di ristorazione convenzionate». Le soluzioni ipotizzate e cercate di mettere in campo dal Comandante VVF, che ha manifestato piena sensibilità e disponibilità al problema, finora sono naufragate: la mensa del carcere è impraticabile per motivi organizzativi; quella dell’aeroporto è blindata da regolamenti che negano l’accesso a chi non vi presta servizio stabilmente. I buoni pasto? Inutili se manca un locale idoneo dove consumarli.

La minaccia del sindacato è ora senza precedenti: se non si trova una soluzione immediata e dignitosa, il personale deve essere trasferito altrove. «In un’ottica di tutela della salubrità e della sicurezza dei luoghi di lavoro – incalza Nurra nella missiva – si chiede formalmente che il personale in servizio presso la sede di Alghero venga temporaneamente trasferito presso altre sedi del Comando». Una scelta estrema che il Conapo sa essere rischiosa per il territorio: «Pur nella consapevolezza che tale scelta potrà incidere sulla tempestività degli interventi di soccorso sul territorio, la scrivente Organizzazione sindacale non può esimersi dal tutelare prioritariamente il personale, senza potersi sostituire a responsabilità organizzative e gestionali che competono agli Enti locali sui cui territori insistono le sedi del Corpo», dichiara in conclusione Pietro Nurra.
Sullo sfondo resta la promessa della nuova caserma, i cui lavori però richiederanno ancora anni. Nel frattempo, i soccorritori si ritrovano a dover chiedere “soccorso” e asilo per poter mangiare un pasto caldo, prigionieri di una sede che non rispetta più nemmeno i dettami minimi di legge in tema di salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro. La palla passa ora al Comune e al Comando: evitare che Alghero resti senza il suo presidio di sicurezza per colpa di una caserma che, poco alla volta, viene giù.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
9:50
«Su sicurezza non si abbassa la guardia»
E´ la Maggioranza algherese ad intervenire sul tema sicurezza, al centro della discussione politica nelle ultime settimane ad Alghero dopo un escalation di episodi in città, in particolare rapine ai danni delle attività commerciale
9/2/2026
Rapine: Cacciotto predica serietà e fiducia
«Esprimo piena e incondizionata fiducia nell´operato delle forze dell´ordine. Troppi parlano a sproposito, brandendo il tema della sicurezza quale fosse un´emergenza o a convenienza politica. Evidentemente non hanno mai vissuto in contesti nei quali davvero c´è da avere paura ad uscire di casa»: durissimo il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto
10/2/2026
Allarme sicurezza: i Riformatori chiedono un report ufficiale
Antonello Muroni, Maria Vittoria Porcu, Nicola Salvio, Rodolfo Valentino e Alessandro Balzani: Da troppi mesi le pagine di cronaca riguardanti la città di Alghero riportano episodi che alimentano una crescente sensazione di insicurezza. Rapine a mano armata nelle attività commerciali, vetrine spaccate, auto incendiate e quant’altro. Una sequenza continua di fatti che sta minando la serenità della nostra comunità
9/2/2026
Sicurezza ad Alghero: servono risposte concrete
Carta, Gadoni, Lombardi e Boette (Lega Alghero): Fiducia nelle istituzioni, ma è necessario un piano di sicurezza urbano
9/2/2026
FdI a Cacciotto: basta parlare di percezione
È paradossale sentire il Sindaco che parla di “città sicura” e di percezione sbagliata dei cittadini, mentre chiede al Governo di mandare più agenti: così Pino Cardi – Coordinatore cittadino FdI e Alessandro Cocco – Capogruppo consiliare
9/2/2026
«Allarme sicurezza, basta minimizzare»
Presa di posizione netta del Presidente della V Commissine Consiliare Christian Mulas: Non si può continuare a minimizzare o a considerare questi fatti come singoli episodi isolati. La ripetizione di incendi di auto in diverse zone della città e il susseguirsi di rapine dimostrano che esiste un problema reale ad Alghero
7/2«Alghero insicura, servono prevenzione e controllo»
6/2Alghero città sicura, respingo letture distorte
5/2«Subito un piano sicurezza per la città»
5/2«Rapine e vandali, Alghero non è più sicura»
4/241bis, appello Todde: «mobilitiamoci per la Sardegna»
2/2Passi sicuri per le strade di Alghero
30/1Piano Protezione Civile verso l'Aula ad Alghero
28/1Mafia: Commissione di inchiesta nell'Isola
26/1Maltempo, dichiarato lo stato di emergenza
22/1Pochi agenti: Di Nolfo accusa il Governo
« indietro archivio sicurezza »
11 febbraio
Blitz Carabinieri: fermati in 4 al Lido
10 febbraio
Olive, sfondata la vetrata nella notte
11 febbraio
34 nuove palme sul Lungomare



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)