Cor 13:05 41 bis, risoluzione di maggioranza ad Alghero «Ferma opposizione alla decisione del Governo nazionale di destinare soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, sottoposti al regime del 41 bis, alle strutture carcerarie della Sardegna»



ALGHERO - Nel giorno in cui la Governatrice Alessandra Todde mobilità i sardi alla manifestazione in piazza contro il Governo - in programma per la giornata di sabato 28 febbraio a Cagliari - arriva a firma dei capigruppo di maggioranza ad Alghero - ad esclusione di Christian Mulas e del consigliere Marco Collendanchise - la risoluzione all'indirizzo del presiedente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi, con richiesta di inserimento e discussione nella prossima assise comunale.



Ecco il testo a firma di Gianni Martinelli (Noi RiformiAmo Alghero), Anna Arca Sedda (Alleanza Verdi Sinistra), Gabriella Esposito (Partito democratico), Giusy Piccone (Movimento 5 Stelle), Giampietro Moro e Beatrice Podda di Europa Verde per Futuro Comune e Città Viva.



Il Consiglio Comunale di Alghero,

premesso che il Governo nazionale ha assunto la decisione di trasferire un numero rilevante di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata, sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’art. 41 bis dell’Ordinamento Penitenziario, presso le strutture carcerarie situate nel territorio della Sardegna;

considerato che tale scelta, rischia di produrre gravi ripercussioni sul piano della sicurezza, dell’ordine pubblico e della percezione di tranquillità delle comunità sarde;

rilevato che la Sardegna non può essere considerata territorio di compensazione per decisioni assunte a livello centrale, né può essere gravata di ulteriori criticità senza adeguate garanzie, risorse e misure di sicurezza rafforzate;

ritenuto doveroso tutelare il diritto dei cittadini sardi alla sicurezza e alla serenità, nonché salvaguardare l’immagine e il ruolo dell’Isola;



impegna il Sindaco e la Giunta Comunale a:

1. Manifestare in tutte le sedi istituzionali la netta e formale contrarietà del Comune di Alghero alla decisione del Governo nazionale;

2. Sollecitare il Governo nazionale a rivedere tale scelta, individuando soluzioni alternative che non scarichino sul territorio sardo conseguenze potenzialmente destabilizzanti;

3. Promuovere un’azione congiunta con la Città Metropolitana, la Regione Autonoma della Sardegna e gli altri enti locali dell’Isola, al fine di esprimere una posizione unitaria e autorevole;

4. Sostenere e favorire iniziative di informazione, mobilitazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica, volte a richiamare l’attenzione delle istituzioni nazionali sulla gravità della decisione assunta.

La presente risoluzione è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Interno, al Ministro della Giustizia, alla Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna e a tutte le amministrazioni locali e regionali interessate.