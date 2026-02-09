Alguer.it
S.A. 8:08
«Il Comune trovi una sede alternativa»
Lo dichiara il consigliere comunale della Lega Michele Pais, intervenendo sulle condizioni ormai critiche del distaccamento cittadino e su cui pende un "ultimatum" del sindacato Conapo
«Il Comune trovi una sede alternativa»

ALGHERO - «La grave situazione della sede dei Vigili del fuoco di Alghero, denunciata dal Sindacato Conapo, richiede un immediato intervento da parte dell'Amministrazione comunale, proprietaria dello stabile, e unico soggetto titolato ad intervenire, al fine di scongiurare la chiusura dell’importante distaccamento». Lo dichiara il consigliere comunale della Lega Michele Pais, intervenendo sulle condizioni ormai critiche del distaccamento cittadino e su cui pende un "ultimatum" del sindacato Conapo [LEGGI].

Il recente distacco di laterizi e intonaco all’interno del locale cucina, che ha reso inagibili anche la mensa e altri ambienti a causa di infiltrazioni d’acqua, rappresenta solo l’ultimo episodio di un progressivo e prevedibile degrado strutturale. «Si tratta di problematiche che richiedono interventi di manutenzione straordinaria – spiega Pais – competenza esclusiva del Comune di Alghero, che purtroppo non ha mai svolto». «Una situazione che oggi ricade direttamente sul personale operativo, privato persino della possibilità di fruire della mensa di servizio in condizioni minime di sicurezza e igiene. Senza entrare nelle responsabilità, è oggi inaccettabile – incalza Pais – che chi garantisce la sicurezza dei cittadini sia costretto a lavorare in un immobile insicuro e senza requisiti minimi di dignità».

Il consigliere della Lega ricorda come la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del fuoco di Alghero sia finalmente entrata nella fase decisiva. «L’iter è stato sbloccato, il progetto è integralmente finanziato e i lavori partiranno a brevissimo grazie a un preciso e determinante intervento del ministro Matteo Salvini. Ma non può diventare l’alibi per lasciare l’attuale sede nel degrado». «Nelle more della costruzione della nuova caserma, che impegneranno qualche anno – conclude Pais – il Comune deve intervenire immediatamente, con lavori in somma urgenza sull’immobile o individuando spazi alternativi idonei ad ospitare temporaneamente il distaccamento.
È necessario evitare in ogni modo il rischio di una chiusura che purtroppo oggi non è da escludere.
Confido che l'Amministrazione comunale intervenga senza indugi, non solo per tutelare il servizio dei vigili del fuoco e le loro condizioni di lavoro degli operatori, ma anche per salvaguardare un immobile comunale». Sul punto il consigliere Pais ha annunciato di aver presentato un ordine del giorno urgente in Consiglio comunale.

Nella foto: Michele Pais
11 febbraio
Blitz Carabinieri: fermati in 4 al Lido
12 febbraio
«Sassari-Alghero in treno in 20 minuti»
10 febbraio
Olive, sfondata la vetrata nella notte



