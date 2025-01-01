Alguer.it
Alguerunway, aperte le iscrizioni
Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, l’aeroporto di Alghero aprirà le sue porte ai runner per un’esperienza unica e spettacolare: correre sulla pista di volo, immersi in un’atmosfera inconsueta tra luci aeroportuali, sport, curiosità e adrenalina
ALGHERO – Il conto alla rovescia è iniziato. Mancano solo 110 giorni all’evento candidato ad inserirsi nella storia dello sport podistico in Sardegna: Alguerunway, la prima corsa sulla pista dell’Aeroporto di Alghero. L’iniziativa è promossa da Alguerunners ASD in collaborazione con Sogeaal, con il patrocinio del Comune di Alghero e il supporto della Fondazione Alghero.

Nella notte tra sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, l’aeroporto di Alghero aprirà le sue porte ai runner per un’esperienza unica e spettacolare: correre sulla pista di volo, immersi in un’atmosfera inconsueta tra luci aeroportuali, sport, curiosità e adrenalina. La pista diventa così palcoscenico di un evento che fonde sport, turismo e valorizzazione del territorio. Due distanze, un’unica emozione: 5 km e 10 km, in un format non competitivo che garantisce il pieno rispetto degli standard di sicurezza. Le runway run sono già un fenomeno internazionale: ora anche Alghero entra in questa tendenza innovativa, con un progetto che promette forte partecipazione e grande impatto mediatico. «Siamo entusiasti di aprire l’aeroporto di Alghero ad un evento sportivo che mette a disposizione degli appassionati uno spazio inconsueto e affascinante come la pista di volo - ha dichiarato Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di Sogeaal e Geasar. Alguerunway rappresenta un modo diverso di vivere l’aeroporto e di rafforzare il legame tra lo scalo e il territorio generando valore culturale, sportivo e di immagine turistica».

«Da sempre promuoviamo una visione dello sport come attività fisico-mentale, in cui la pratica sportiva e il rispetto delle sue regole rappresentano un importante percorso di crescita personale e sociale» ha dichiarato Francesco Messina, Presidente della Alguerunners ASD. «La suggestione di correre all’interno di un aeroporto regala un’esperienza unica e irripetibile che siamo pronti a trasformare in un evento capace di lasciare il segno». Le iscrizioni sono aperte.
