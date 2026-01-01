S.A. 15:09 Palio Sant Joan: via ai sorteggi Venerdì 20 febbraio alle 18.00 a Lo Quarter, è in programma il sorteggio per l´abbinamento dei quartieri e borgate alle barche di vela latina e ai colori degli stendardi, che saranno protagonisti della terza edizione del "Palio Sant Joan di Vela Latina"



ALGHERO - Le tappe di avvicinamento ai Focs de Sant Joan, organizzati dalla Pro Loco Alghero, cominciano presto in questo 2026. Venerdì 20 febbraio alle 18.00 al Quarter è in programma il sorteggio della terza edizione del “Palio di Sant Joan di Vela Latina” che vedrà gareggiare quartieri e borgate cittadine. Il cammino verso i Focs de Sant Joan 2026 comincia presto quest’anno con la prima tappa, ovvero il sorteggio per la terza edizione del “Palio di Sant Joan di Vela Latina”, in programma a giugno nello specchio acqueo della rada di Alghero all’interno delle giornate di festeggiamenti dei Focs de Sant Joan.



Le vele latine saranno ancora una volta le protagoniste della competizione tra quartieri cittadini e borgate che attendono di conoscere l’abbinamento con l’imbarcazione che li rappresenterà in questa edizione. L’appuntamento per il sorteggio è per questo venerdì, 20 febbraio a partire dalle 18.00 nella sala conferenze della Fondazione Alghero. Si procederà con un’estrazione dalla quale scaturiranno gli abbinamenti. Ogni quartiere e ogni borgata avranno una loro vela latina e un colore che li contraddistinguerà.



Al sorteggio di venerdì saranno presenti autorità e rappresentanti dei quartieri e borgate partecipanti. A maggio, poi, avverrà la consegna degli stendardi agli equipaggi alla presenza delle stesse vele latine. L’evento organizzato da Pro Loco Alghero, Lega Navale Italiana sezione di Alghero , A.s.d Il Marinaio, Comitato della Pietraia, con il sostegno di Comune di Alghero, Alghero Turismo, RAS - Regione Autonoma della Sardegna, Salude & Trigu, Parco Naturale Regionale di Porto Conte, Camera di Commercio IAA di Sassari, Consorzio Porto di Alghero, Banco di Sardegna e Assessorato al Turismo.