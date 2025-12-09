S.A. 10:48 Alguerunners corre tra Cagliari e Valencia Gli atleti di Alguerunners protagonisti su due fronti: la mezza maratona di Cagliari, corsa tra le strade del capoluogo sardo, e la prestigiosa maratona di Valencia, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per i runner di tutto il mondo



ALGHERO - È stato un fine settimana intenso e ricco di emozioni per gli Alguerunners, protagonisti su due fronti: la mezza maratona di Cagliari, corsa tra le strade del capoluogo sardo, e la prestigiosa maratona di Valencia, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno per i runner di tutto il mondo. Due scenari diversi, ma un unico filo conduttore: la passione, l’impegno e lo spirito di squadra che contraddistinguono il gruppo algherese. Tra vento e mare: gli Alguerunners nella mezza di Cagliari.

A Cagliari gli atleti in maglia giallorossa hanno affrontato i 21,097 km del percorso cittadino con grande determinazione. La gara, caratterizzata da un clima mite e da un fastidioso vento, si è snodata in un tracciato veloce ma tecnico, ha esaltato leg capacità del folto gruppo Alguerunners, di gestire ritmi sostenuti sin dai primi chilometri.



Gli atleti algheresi si sono distinti per compattezza e spirito di squadra: Franco Chessa, Andrea Fonnesu, Antonio Morittu, Antonello Carta, Carlo Macciocu, Salvatore Morittu, Tino Satta, Alessandro Piras, Tommaso Trevisi e Francesco Priamo hanno affrontato la distanza con impegno e determinazione concludendo e segnando ciascuno ottimi tempi, con l’obiettivo di rifinire la preparazione in vista dei prossimi appuntamenti. Particolarmente apprezzata l’organizzazione dell’evento, che ha reso ancora più suggestivo il passaggio sul lungomare e nel cuore storico della città. Valencia, la capitale mondiale della corsa: prova di forza e grande tempo per Giuseppe Fenu.

A oltre mille chilometri di distanza, l’atleti Alguerunners ha portato i colori algheresi alla Maratón Valencia Trinidad Alfonso, una delle 42 km più veloci del pianeta. Atmosfera internazionale, percorso rapidissimo e pubblico caloroso hanno fatto da cornice a una giornata indimenticabile.



Giuseppe Fenu ha affrontato la regina delle distanze con coraggio e disciplina, conquistando un eccellente riscontro cronometrico fermando le lancette a 2h38’, realizzando un vero sogno sportivo: tagliare il traguardo nella celebre Città delle Arti e delle Scienze, sospinto dall’energia di migliaia di spettatori. Alguerunners un gruppo in crescita continua. Le imprese del weekend confermano la crescita costante degli Alguerunners, capaci di combinare preparazione tecnica, sana competizione e una forte componente umana che rende ogni trasferta un’esperienza da ricordare. La società guarda già ai prossimi obiettivi: nuove gare, nuovi chilometri, nuovi traguardi da condividere e soprattutto nuovi eventi come l’organizzazione di “AlgueRunway” il prossimo 21 marzo, in collaborazione con SOGEAAL, la suggestiva ed entusiasmante corsa attesa da tanti podisti e non, presso la pista dell’aeroporto catalano. Il fil rouge resta sempre lo stesso: correre insieme, divertirsi e portare in alto i colori di Alghero.