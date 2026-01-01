Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroAmbienteEnogastronomia › Corso sui Culurgiones a Maristella
S.A. 16:41
Corso sui Culurgiones a Maristella
Si parte sabato 14 marzo. Seguiranno altri incontri in cui verranno realizzate altre tipologie di pasta fresca, di pane tipico sardo a lievito madre cotto in forno a legna e dolci tipici
Corso sui Culurgiones a Maristella

ALGHERO - Riprende anche per il 2026 la programmazione dei corsi/laboratorio organizzati in borgata Maristella, dalla locale Associazione EduEcoAgroMaris con l’obiettivo di valorizzare e trasmettere usi e tradizioni di Sardegna. Si inizia con il corso/laboratorio per preparazione dei Culurgiones, tipica pasta fresca ripiena dalla caratteristica chiusura a spiga.

I corsi/laboratorio saranno tenuti dalle maestre panificatrici di Olmedo, Maria Talia Tidore e Mariella Pinna che con passione e competenza accompagneranno le corsiste nelle varie fasi indispensabili per la preparazione dei culurgiones. Seguiranno altri incontri in cui verranno realizzate altre tipologie di pasta fresca, di pane tipico sardo a lievito madre cotto in forno a legna e dolci tipici.
Appuntamento in borgata Maristella, sabato 14 marzo 2026 alle ore 9,00 in via del mirto, 2, sede sociale dell’Associazione EduEcoAgroMaris.
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
6/2Quasi 28 mln per la Cantina Santa Maria La Palma
3/2Il vino del Nord Sardegna parla danese
4/2Cagnulari Experience: degustazioni nei locali di Alghero
30/1Tenute Stintino in vetrina a Copenaghen
16/1Giornata della Pizza: in Sardegna 2mila imprese
11/1Arvesiniadu sintesi tra cultura e identità
7/1Il vitigno Arvesiniadu torna a vivere
23/12Birralguer, conto alla rovescia ad Alghero
11/12Torna il Weekend dei gusti a Sassari
5/12Nuovi riconoscimenti per la Saletta di Alghero
« indietro archivio enogastronomia »
18 febbraio
Ad Alghero corsa notturna in Aeroporto
18 febbraio
Ferrovie, vertice ad Alghero per il rilancio
18 febbraio
Serbia, Albania e ora Macedonia. Lubrano: Alghero è deprezzata



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)