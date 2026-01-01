S.A. 16:41 Corso sui Culurgiones a Maristella Si parte sabato 14 marzo. Seguiranno altri incontri in cui verranno realizzate altre tipologie di pasta fresca, di pane tipico sardo a lievito madre cotto in forno a legna e dolci tipici



ALGHERO - Riprende anche per il 2026 la programmazione dei corsi/laboratorio organizzati in borgata Maristella, dalla locale Associazione EduEcoAgroMaris con l’obiettivo di valorizzare e trasmettere usi e tradizioni di Sardegna. Si inizia con il corso/laboratorio per preparazione dei Culurgiones, tipica pasta fresca ripiena dalla caratteristica chiusura a spiga.



I corsi/laboratorio saranno tenuti dalle maestre panificatrici di Olmedo, Maria Talia Tidore e Mariella Pinna che con passione e competenza accompagneranno le corsiste nelle varie fasi indispensabili per la preparazione dei culurgiones. Seguiranno altri incontri in cui verranno realizzate altre tipologie di pasta fresca, di pane tipico sardo a lievito madre cotto in forno a legna e dolci tipici.

Appuntamento in borgata Maristella, sabato 14 marzo 2026 alle ore 9,00 in via del mirto, 2, sede sociale dell’Associazione EduEcoAgroMaris.