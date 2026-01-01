Alguer.it
Alguer.itnotiziealgheroSportCalcio › La Fc Alghero pareggia sul campo del San Paolo
Cor 8:01
La Fc Alghero pareggia sul campo del San Paolo
Nonostante le diverse assenze per squalifiche e infortuni, i giallorossi hanno offerto una prova di carattere, dimostrando compattezza e determinazione su un campo difficile
La <i>Fc</i> Alghero pareggia sul campo del San Paolo

ALGHERO - La Fc Alghero conquista un buon punto sul campo del San Paolo Sassari nella 5ª giornata di ritorno del girone D di Prima Categoria, al termine di una gara intensa e combattuta fino all’ultimo minuto. Nonostante le diverse assenze per squalifiche e infortuni, i giallorossi hanno offerto una prova di carattere, dimostrando compattezza e determinazione su un campo difficile. La cronaca si apre dopo appena 40 secondi con una grande occasione per la Fc Alghero: Cherchi, di testa, prolunga per Riu che si invola verso la porta avversaria, ma il portiere di casa è attento e devia in calcio d’angolo. Al 13’ bella iniziativa sull’asse Cingotti-Federici, con quest’ultimo che dal limite dell’area impegna severamente l’estremo difensore sassarese Piretta.

Al 23’ la risposta del San Paolo: azione confusa in area algherese con un batti e ribatti che si conclude con il pallone che si stampa sulla traversa. Il finale di primo tempo è incandescente, con continui ribaltamenti di fronte, ma senza particolari pericoli per i due portieri. Nella ripresa, al 50’, i padroni di casa cercano spazi in avanti, ma la difesa giallorossa controlla con ordine. Tre minuti più tardi è decisivo Dore, bravo a ribattere in corner un tiro ravvicinato di Guerra. Al 58’ è la Fc Alghero ad andare vicinissima al vantaggio: Federici serve Raimondo Serra che, a tu per tu con il portiere, calcia trovando però la deviazione in angolo. Al 70’ ancora protagonista Dore, sicuro nel bloccare un potente tiro centrale di Rubino. Nei minuti finali la Fc Alghero tenta il tutto per tutto alla ricerca del colpo grosso, ma il San Paolo si difende con attenzione. Un punto importante per la Fc Alghero che crede ancora nella salvezza, ottenuto con sacrificio e spirito di squadra.
Tabellino

SAN PAOLO SASSARI: Piretta, Salaris, Cubeddu, Serra (22’ st Pignalosa), Galante, Manca, Guerra, Baldari (20’ st Uda), Rubino, Usai, Cagnoni.
A disposizione: Clemente, Biosa, Ghiani, Furiolu, Alberti, Soro, Soddu.
Allenatore: Marco Mura.
FC ALGHERO: Dore, Peana, Cingotti, Zanda, Correddu (45’ st Molinari), Gnani, Federici, Puledda, Cherchi (10’ st Serra Raimondo), Riu (49’ st Serra Federico), Carbone.
A disposizione: Marras, Pinna, Ardu, Serra Francesco, Mameli.
Allenatore: Tommaso Movilli
Arbitro: Gabriele Arca Sedda di Sassari
