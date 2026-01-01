Alguer.it
Cor 19:38
Referendum: presentazione Comitato Alghero
La presentazione ufficiale del Comitato si terrà sabato 14 alle ore 10:00, presso la sede di Nemapress Edizioni, in via Manzoni 67, nel corso di una conferenza stampa aperta ai cittadini e sostenitori
Referendum: presentazione Comitato <i>Sì</i> Alghero

ALGHERO - È nato ad Alghero il Comitato per il al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo 2026. Il Comitato riunisce cittadini, professionisti e amministratori che vogliono sostenere la riforma per rendere la giustizia più indipendente, più responsabile e più credibile.

La presentazione ufficiale del Comitato si terrà sabato 14 alle ore 10:00, presso la sede di Nemapress Edizioni, in via Manzoni 67, nel corso di una conferenza stampa aperta ai cittadini e sostenitori. I promotori del comitato illustreranno i punti centrali della riforma: separazione delle carriere, responsabilità dei magistrati e lo strumento del sorteggio per eliminare l’influenza delle correnti politicizzate.

Nei prossimi giorni prenderanno il via incontri pubblici di approfondimento e appuntamenti in piazza con la distribuzione di materiale informativo. Sarà anche un confronto nel merito: il Comitato è pronto a contrastare con serietà le falsità e le mistificazioni che vengono quotidianamente diffuse dal fronte del NO. Per una giustizia più giusta, Alghero sceglie il SÌ.
13 febbraio
«Serd al Marino, chiarimenti urgenti»
12 febbraio
Il vento sradica vetrate, infissi e alberi
13 febbraio
Tiene il gatto in una gabbia: denunciato



