video Cor 4 settembre 2021 Giustizia, Lega in piazza ad Alghero



Fine settimana dedicato ai temi della "giustizia giusta" anche ad Alghero, dove i militanti della Lega di Matteo Salvini raccolgono firme per promuovere il referendum. Tra loro il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, in prima linea tra la gente di Alghero.