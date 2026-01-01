Alguer.it
Cor 10:18
Giustizia, mobilitazione contro la (non) riforma
Ad Alghero la mobilitazione contro la riforma costituzionale sulla giustizia voluta dal Governo Meloni. Ieri la presentazione del Comitato per il No all’Obra Cultural, alla presenza degli avvocati Francesco Carboni e Claudio Montato. Le immagini
<b>Giustizia</b>, mobilitazione contro la (non) riforma

ALGHERO - Ad aprire la presentazione il padrone di casa, l'ex sindaco di Alghero, Carlo Sechi. Al centro del dibattito, la proposta di revisione costituzionale approvata dal Parlamento con un iter definito tanto anomalo quanto rapido, come mai in passato per una modifica che tocca l’assetto costituzionale e i poteri dello Stato. La riforma punta a ridisegnare il rapporto tra magistratura giudicante e requirente, intervenendo sulla tradizionale unità delle carriere e sulle garanzie di indipendenza. Per i promotori del No un grave errore, perchè a rischio autonomia e indipendenza, senza alcun miglioramento del sistema giudiziario. Presenti tra il pubblico i consiglieri comunali Mimmo Pirisi e Giampietro Moro.

