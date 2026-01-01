Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziealgheroPoliticaReferendum › Ad Alghero Separa la giustizia
Cor 12:04
Ad Alghero Separa la giustizia
Questa mattina la presentazione del Comitato “ Separa – Alghero”, nato per sostenere il Sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo.
Ad Alghero <i>Sì</i> Separa la giustizia

ALGHERO - Si è svolta questa mattina, presso la sede di Nemapress Edizioni in via Manzoni, la conferenza stampa di presentazione del Comitato “ Separa – Alghero”, nato per sostenere il Sì al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo. «Questo referendum – hanno spiegato i promotori – non è un voto su un governo o su uno schieramento. È un voto sull’architettura della giustizia italiana e sull’affidabilità che lo Stato deve garantire ai cittadini».

Il Comitato “SÌ Separa” è una iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Luigi Einaudi, con l’obiettivo di creare uno spazio di confronto apartitico e trasversale, aperto a cittadini, professionisti e amministratori che vogliono discutere nel merito della riforma. Nel corso dell’incontro è stato ricordato come negli ultimi decenni migliaia di persone abbiano subito ingiuste detenzioni o errori giudiziari, con centinaia di milioni di euro di risarcimenti pagati dallo Stato. «Dietro quei numeri ci sono vite segnate. Ripensare l’assetto della magistratura significa prevenire gli errori, gli abusi e rendere tutti più responsabili». Separazione delle carriere tra chi giudica e chi accusa, due Consigli superiori distinti, Alta Corte disciplinare autonoma e riduzione del peso delle correnti: questi i punti centrali della riforma illustrati nel manifesto sottoscritto dai fondatori. «Indipendenza e responsabilità devono camminare insieme. La divisione dei poteri è il cuore dello Stato di diritto. Una magistratura più trasparente e meno condizionata dalle correnti è, secondo noi, una magistratura più forte, in cui avere di nuovo fiducia».

I promotori hanno inoltre criticato il tentativo del fronte del No di trasformare il referendum in uno scontro politico generale. «Noi parleremo di contenuti, risponderemo alle mistificazioni con dati e confronto pubblico». La conferenza ha registrato una partecipazione ampia e attenta. Il Comitato ha annunciato incontri pubblici, appuntamenti nelle piazze di Alghero e iniziative con ospiti nazionali per approfondire le ragioni del SÌ e contrastare la disinformazione. «Il 22 e 23 marzo si vota per una giustizia più indipendente, più responsabile, più credibile».
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
11/2Le ragioni del No: dibattito ad Alghero
19:38Referendum: presentazione Comitato Alghero
18/1Giustizia, mobilitazione contro la (non) riforma
8/1Referendum giustizia: il Pd si mobilita
16/12Questa riforma sulla giustizia, no grazie
9/6Referendum, quorum lontano: si vota fino alle 15
11/95 Stelle Alghero contro l´ Autonomia differenziata
9/3Salario minimo: raccolta firme ad Alghero
4/9Giustizia, Lega in piazza ad Alghero
13/8Giustizia, Partito Radicale in tour ad Alghero
« indietro archivio referendum »
14 febbraio
Ecocentri: apertura non-stop ad Alghero
14 febbraio
Alghero: al Marino apre Neurologia
12 febbraio
Il vento sradica vetrate, infissi e alberi



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2026 Mediatica SRL - Alghero (SS)