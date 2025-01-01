Alguer.it
Notizie    Video    Alguer.cat   
TV
NOTIZIE
VIDEO
VIGNETTE
SardegnaTurismo Alguer.it su YouTube Alguer.it su Facebook
Prima pagina l Tutte l Sardegna l Alghero l Cronaca l Sport l Politica l Turismo l Cultura & Società l Ambiente & Territorio l Spettacolo l Economia l Salute
Alguer.itnotiziesassariTurismoFormazione › Turismo e cultura: formazione online gratuita
S.A. 20:18
Turismo e cultura: formazione online gratuita
Nuova piattaforma online che offre percorsi formativi gratuiti per imprenditori, professionisti e operatori del settore del turismo e dei beni culturali
Turismo e cultura: formazione online gratuita

SASSARI - Al via la e.INS Spoke 2 Academy, la piattaforma online che offre percorsi formativi gratuiti per imprenditori, professionisti e operatori del settore del turismo e dei beni culturali. Con la Academy, la formazione diventa un tassello centrale del percorso di innovazione avviato dallo Spoke 2: un’occasione concreta per rafforzare le competenze, guardare al futuro e contribuire allo sviluppo dei territori dell’Isola. L’iniziativa è promossa dallo Spoke 2 - Innovazione e sostenibilità per la competitività delle PMI del turismo e dei beni culturali, coordinato dall’Università di Sassari, uno dei dieci spoke che compongono il programma più ampio e.INS – Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia, finanziato dal PNRR per rafforzare il legame tra impresa e scienza, mitigare gli impatti sociali generati dalla crisi e aumentare il livello di inclusione territoriale.

La Academy debutta con una prima serie di 6 corsi online, interamente fruibili in modalità asincrona, per permettere a ciascuno di organizzare il proprio percorso formativo in autonomia. I temi affrontati spaziano dalla mappatura delle risorse territoriali, alla creazione di itinerari digitali, dai fondamenti di sviluppo territoriale, al turismo esperienziale, fino agli strumenti più innovativi come i fondamenti di intelligenza artificiale per le PMI, la programmazione in Python per l’AI e i tool digitali per la produttività professionale. I corsi sono tenuti da esperti qualificati dell’Università di Sassari, sono gratuiti e aperti a chiunque. I primi sei moduli disponibili (n seguiranno altri nelle prossime settimane e nei prossimi mesi) sono i fondamenti di intelligenza artificiale per le PMI | AI Basics for SME; il turismo culturale: esperienze e narrazioni dalla Sardegna; i fondamenti di sviluppo territoriale; Python programming Basics for AI; Mappatura delle risorse territoriali e creazione di itinerari digitali; Strumenti digitali per produttività professionale (livello Basic).
Edizioni Locali
Cagliari
Sassari
Olbia
Nuoro
Oristano
Porto Torres
17/9Nuovo corso agente di commercio: iscrizioni
5/9Corso di agente immobiliare: iscrizioni
4/9A settembre corso assistenti bagnanti ad Alghero
2/7Tour dell´Innovazione: ultima tappa a Sassari
24/6Donne in Digitale 2025: al via le iscrizioni
4/6Al via i laboratori per le Comunità Energetiche
29/5Assetti e sistemi di controllo: convegno commercialisti
17/5Formazione, l’Aics Sassari apre all’Europa
2/5Amministrazione e sussidiarietà: incontro ad Alghero
29/4Sardegna Ricerche: corsi per start up sarde
« indietro archivio formazione »
1 ottobre
Anche ad Alghero si difende chi evade
1 ottobre
«Dal Marino i dispositivi più recenti a Sassari»
1 ottobre
Cumulo di rifiuti in tre ore a Sant´Anna



Pubblicità l Redazione l Gerenza l Informativa cookie l Architettura
Hosting provider Aruba S.p.A. Via San Clemente, 53 - 24036 Ponte San Pietro (BG) P.IVA 01573850516 - C.F. 04552920482

La testata usufruisce del contributo della Regione Sardegna Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport
Legge regionale 13 aprile 2017 n. 5, art. 8 comma 13

© 2000-2025 Mediatica SRL - Alghero (SS)