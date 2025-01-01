Cor 19:08 Intercultura: incontro con i volontari a Sassari Oltre 1.000 borse di studio in 50 destinazioni nel mondo. Intercultura: incontro cittadino con i volontari di Sassari venerdì 24 ottobre presso la Fondazione di Sardegna



SASSARI - Il giorno venerdì 24 ottobre alle ore 16:30 presso la Fondazione di Sardegna in Via Carlo Alberto 7, Sassari, i volontari del Centro locale terranno un incontro informativo per genitori e studenti. Sarà l'occasione per scoprire tutti i dettagli sul concorso e le modalità di partecipazione, comprese le informazioni sulle borse di studio riservate agli studenti e alle studentesse sarde della Fondazione di Sardegna.



Interverranno anche gli studenti di Sassari e dintorni appena rientrati da un'esperienza di studio all'estero, pronti a condividere la loro testimonianza. L'incontro è gratuito. Per partecipare, iscriversi al link che si trova su intercultura.it alla voce “Incontri informativi”, oppure scrivere al 3487593299.

In questo momento sono più di 10 gli studenti che dal territorio sono partiti per vivere un’esperienza all’estero con intercultura. La maggior parte di loro è partito grazie a una borsa di studio intercultura, la quale ogni anno si impegna, col sostegno di più partner, per rendere l’anno all’estero accessibile a tutti.



Gli studenti del territorio di Sassari, con l’aiuto dei volontari, hanno scelto destinazioni disparate tra cui Cile, Stati Uniti, Polonia, Lettonia e Argentina. L’anno all’estero è un’occasione irripetibile che dà l’opportunità di conoscere il mondo con occhi diversi e Intercultura cerca di insegnare agli studenti a vedere la realtà con pensiero critico, educando alla cittadinanza globale attiva.